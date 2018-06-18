Благосостояние семей Северного Кавказа оценили наихудшими

В опубликованном рейтинге регионов по уровню жизни семей по итогам 2017-го года в антитоп-10 вошли 5 республик Северного Кавказа.

Сам рейтинг рассчитывался по остатку денежных средств семьи, полученных в виде заработной платы, после вычета минимальных расходов семьи с одним и двумя детьми. Кроме того, если верить исследованию, свободный денежный достаток семей с двумя детьми вырос в 82 регионах из 85 в сравнении с 2016-м годом - 36,6 тыс. рублей против 32,9 тыс. рублей. Однако, только в 15 из 85 регионах средний свободный достаток семьи превышает среднее значение по стране в 36,6 тыс. рублей. При этом, у Кабардино-Балкарии, замыкающей рейтинг с конца, остаток семьи с двумя детьми выражается в минусе - -1120 рублей.

Говоря о средней бедности семей по стране, в исследовании отмечается, что регионы, в которых свободный остаток средств семьи составляет меньше 10 тыс. рублей, сократился с 18 регионов в 2016-м до 10 в 2017-м. Как отмечает издание РИА рейтинг, исследование проводилось на основе данных Росстата.

В первой десятке рейтинга существенных изменений не произошло, её занимают по-прежнему добывающие регионы, а также Москва и Санкт-Петербург. Не поменялась и тройка лидеров: Ямало-Ненецкий АО, Чукотский АО и Москва.

В обратной строчке 5 из 10 регионов оказались республики Северного Кавказа (кроме РСО-Алании и Адыгеи), республика Алтай, а также Курганская, Брянская и Костромская области.

В пятёрку беднейших вошли: Чеченская республика, Ивановская область, республика Дагестан, Псковская область и Кабардино-Балкарская республика (лидер антирейтинга).