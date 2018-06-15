Ид мубарак! Исламский мир отмечает праздник разговения

Мусульманский мир почти единогласно пришел к завершению священного месяца Рамадан и празднованию одного из двух великих праздников Ислама — Ид аль-Фитр, Праздника разговения. Интересно, что в этом году дата праздника совпала у самых разных стран, которые пользуются различными методами для определения начала и конца лунного месяца, будь-то наблюдения за лунным месяцем, или расчеты и астрономические наблюдения.

Со своей стороны, от имени редакции «Голоса Ислама», мы поздравляем всех наших читателей и всех мусульман мира с благословенным праздником Ид аль-Фитр. Да примет Всевышний Аллах от нас и от вас пост, молитвы и все благие дела Рамадана, да одарит нас возможностью встретить следующий Рамадан и провести его еще лучше. Амин! Ид мубарак!