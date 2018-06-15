Эрдоган пообещал отменить режим ЧП после победы на выборах

В среду турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что если он будет избран президентом на предстоящих выборах, первое, что он сделает, - это отменит режим чрезвычайного положения, которое продолжается уже почти два года.

«После 24 июня, если мне будет предоставлено право продолжать работу, нашим первым шагом будет, если Аллах пожелает, отменить чрезвычайное положение», - сказал Эрдоган в телевизионном интервью в своей родной провинции Ризе.

Чрезвычайное положение было объявлено через пять дней после того, как 15 июля 2016 года состоялась попытка государственного переворота, в ходе которой погибли 250 человек и еще 2200 раненых.

На прошлой неделе Эрдоган сказал, что его правительство обсудит подробно и сделает необходимые оценки, чтобы отменить чрезвычайное положение, введенное после той попытки государственного переворота 15 июля 2016 года.

Далее президент выразил мнение, что чрезвычайное положение не оказало негативного влияния на политические кампании кандидатов в президенты.

«Это чрезвычайное положение является мерой безопасности для спасения регионов, находящихся под угрозой терроризма», - добавил он.

За минувшие полтора года турецкие силы безопасности арестовали тысячи подозреваемых в попытке государственного переворота, многие из которых занимают должности в правительстве и армии, и, как считается, представляют собой постоянную угрозу.

Критики Эрдогана отмечают, что обещание отменить режим ЧП, от которой устали большинство турок, является популистским. Они спрашивают, почему это нельзя сделать прямо сейчас, не дожидаясь выборов, пока Эрдоган у власти. Кроме того, другие критики говорят, что полномочия президента, согласно новым поправкам к конституции, фактически делают ненужным какой-то особенный режим ЧП, так как превращают положения этого режима в постоянную практику.