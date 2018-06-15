В Газе начал работу марокканский военно-полевой госпиталь

В блокадном секторе Газа 12 июня открылся военно-полевой госпиталь — подарок армии Марокко.

Медицинские бригады и помощь были отправлены из Марокко и прибыли в Газу через переход Рафах.

В состав конвоя вошли 165 человек, в том числе посол Марокко в Египте Ахмад Тази, врачи и техники.

Лидер ХАМАСа Гази Хамад и глава сил безопасности в секторе Газа Тауфик Абу Наим поприветствовали команду.

Марокканский посол заявил на пресс-конференции, что его страна открыла воздушный транспортный коридор с Египтом, по которому прошли 17 самолетов с медицинской и гуманитарной помощью, включая полевую больницу для пострадавших в секторе Газа.

Он отметил, что в состав конвоя входят продовольствие и медицина, а также специализированный военно-медицинский госпиталь, в том числе группа врачей, медсестер и технический персонал, который будет им управлять.

Марокко направило медицинскую бригаду в ответ на насилие Израиля в отношении невооруженных палестинских демонстрантов у пограничной стены в Газе. Более 14 000 палестинцев получили ранения, и около 130 человек были убиты. Сообщается, что Израиль испытал новое оружие на протестующих и причинил тяжелые ранения, а многим демонстрантам пришлось ампутировать конечности.