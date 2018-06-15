США возобновили финансирование "Белых касок"

Государственный департамент США объявил в четверг, что выделит 6,6 миллионов долларов для помощи «Белым каскам», тем самым закончив кратковременное замораживание финансирования сирийской гражданской спасательной команды.

Средства пойдут «Белым каскам» и Международному, беспристрастному и независимому механизму ООН (UNIIIM), который поможет собирать доказательства сирийских военных преступлений.

«Президент разрешил Агентству США по международному развитию и Государственному департаменту США выделить около 6,6 млн. долл. США на продолжение жизненно важных спасательных операций Сирийской гражданской обороны (Белые каски) ... и UNIIIM», - говорится в заявлении Госдепартамента США.

По сообщениям, президент США Дональд Трамп распорядился о замораживании помощи в Сирии на 200 миллионов долларов, часть которых выделялась «Белым каскам» вместе с другими гражданскими группами в районах под контролем оппозиции.

Волонтеры «Белых касок» - как правило первые респонденты, прибывающие на места трагедии, чтобы спасти жертв сирийского режима и российских авиаударов по оппозиционным районам.

Считается, что около 100 000 человек были спасены этой группой, а 230 ее волонтеров погибли в ходе спасательных миссий.

На сайте Госдепартмента США отмечается, что работа «Белых касок» является одной из самых опасных в мире, и что правительство США решительное поддерживает группу.