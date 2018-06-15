Израиль пожелал удачи саудовской команде на чемпионате мира по футболу

Официальный арабский твиттер израильского МИД пожелал Саудовской Аравии удачи в преддверии первого матча в четверг против России на чемпионате мира 2018 года.

«Саудовская команда собирается сыграть в первом матче чемпионата мира против России после 12 лет отсутствия. Звезда команды - Мухаммад аль-Сахлави. Саудовцы добились 16-го тура чемпионата мира 1994 года. Удачи!»

Твит появился через четыре дня после того, как израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил в воскресенье в Иерусалиме на крупном еврейском собрании, что отношения Израиля с арабскими странами «невообразимо улучшаются», и предсказал, что «это в конечном итоге поможет достичь мира с нашими соседями палестинцами».

Ключевое послание израильского премьер-министра, который в ходе этого выступления заработал несколько раундов громких аплодисментов, а также постоянных оваций в конце — еще никогда времена не были лучше для Израиля, ни в экономике ни в дипломатии.

Чего не скажешь о саудовской команде. «Удача» от израильтян им не сильно помогла, саудовцы проиграли свой первый матч с разгромным счетом 5:0.