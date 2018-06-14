Лидер турецкой оппозиции пообещал разорвать экономические связи с Израилем

Глава основной в Турции оппозиционной Республиканской народной партии (СНР) Кемаль Кылычдароглу заявил в понедельник в прямом эфире, что, если их кандидат Мухаррем Индже будет избран президентом и сформирует правительство, первым делом их администрация прекратит торговлю с Израилем.

Выступая перед частным телеканалом Kanal D, Кылычдароглу сказал, что администрация СНР «сразу же прервет» торговлю Турции с Израилем из-за насилия в отношении палестинцев и недавних событий.

«Вы прекратите торговлю с Израилем на 5 миллиардов долларов?», - спросил репортер.

«Да, немедленно», - ответил Кылычдароглу.

«У нас нет значительного экспорта в Израиль, у нас только импорт», - заявил он.

При этом, официальные отчеты с 2017 года показывают, что экспорт Турции в Израиль составил 3,4 миллиарда долларов, а импорт - 1,5 миллиарда долларов.

Примечательно, что про-палестинская и анти-израильская позиция стала визитной карточкой секулярной СНР в ходе этой предвыборной кампании. Это доказывает, что палестинский вопрос в Турции является одним из немногих вопросов, по которому существует консенсус едва ли не всего общества, вне зависимости от политических убеждений и взглядов.