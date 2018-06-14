Катар объявил об экономической помощи Иордании в размере 500 млн долларов

Катар заявил в среду, что он инвестирует 500 миллионов долларов в Иорданию, всего через несколько дней после того, как Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия пообещали 2,5 миллиарда долларов в помощь Хашимитскому королевству.

Объявление было сделано во время встречи короля Иордании Абдуллаха II и министра иностранных дел Катара шейха Мухаммада бин Абдур-Рахмана Аль Тани в Аммане.

Пакет включает в себя открытие 10 000 рабочих мест для иорданских граждан в стране Персидского залива, а также инвестиции в инфраструктуру и туризм в Иордании.

В понедельник Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт выделили 2,5 миллиарда долларов помощи, которая пойдет на депозит в центральном банке Иордании для покрытия гарантий по кредитам Всемирного банка, прямую бюджетную поддержку в виде наличных депозитов и финансирование других проектов.

Надежда Катара состоит в том, что пятилетний пакет помощи, который отражает аналогичный пакет помощи, предложенный государствами Персидского залива в 2011 году, поможет Иордании разработать новый, более приемлемый план экономии, чтобы удовлетворить и международных кредиторов и свою общественность.

Правительство премьер-министра Иордании Хани аль-Мульки ушло в отставку после того, как протестующие обвинили его в экономической бесхозяйственности Иордании.

После этого король Абдуллах попросил министра образования в уходящем правительстве Омара аль-Раззаза сформировать новое правительство.

Раззаз позже пообещал отказаться от спорного закона и начать диалог, чтобы достичь нового консенсуса в отношении новой налоговой и экономической реформы.