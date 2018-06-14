Турки восстановят две османские мечети в Косова

Турецкое агентство по международному сотрудничеству и развитию (TIKA) восстановит в Косово две османские мечети - приштинская мечеть Каршия и призренская мечеть Гази Мехмета Паши.

Церемония подписания соглашения о реставрации состоялась в столице Косова Приштине в Косовском институте защиты памятников с участием посла Турции в Косова Кывылджыма Кылыча, главы Исламского союза Косово Наима Тернавы и других официальных лиц.

Протокол подписали TIKA, Министерство культуры, молодежи и спорта Косово и Исламский союз Косово.

По словам Кылыча, реставрационные проекты этих важных памятников исламского наследия будут способствовать дальнейшему развитию отношений между Турцией и Косово.

Тернава, со своей стороны, напомнил, что мечеть Каршия в Приштине - старейшая мечеть в Косово.

«Это уникальная мечеть среди всех балканских мечетей, потому что она была построена полностью из камня, неся сокровище нашей культуры и религии», - сказал Тернава.

Мечеть Каршия, старейшее здание в Приштине, была построена во времена правления Султана Мурада II в 15 веке. Мечеть была построена, чтобы отпраздновать победу Османской империи 1389 года в битве при Косово.

Мечеть Гази Мехмета Паши является одним из старейших памятников исламского искусства в Призрене. Надпись над входом утверждает, что она была построена в 1561 году.

Бурак Джеран, координатор TIKA в Приштине, сказал, что они также начали работу над некоторыми другими проектами в Приштине, и есть еще несколько протокольных соглашений, которые станут сигналом для начала работы над большим количеством проектов в городах Призрен и Гьякова.

TIKA была основана в 1992 году, это правительственное агентство, которое отвечает за реализацию политики развития страны в области развития за рубежом. Агентство предлагает помощь более чем 40 странам мира. По сути же TIKA является одним из главных инструментов мягкой силы Анкары за пределами Турции.