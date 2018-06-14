Палестинский Бирзейт — один из лучших университетов мира

Бирзейтский университет в Палестине был назван одним из лучших университетов мира в соответствии с международным рейтингами.

Бирзейт впервые попал в список из тысячи лучших университетов мира, заняв свое место в топовых 2,7 % университетов по всему миру. Конечно, это может показаться не самым масштабным достижением, если сравнивать с местами, которые занимают ведущие вузы, в первой сотне списка. Но не надо забывать, что в целом были проанализированы 26 000 университетов из 85 разных стран, и абсолютное большинство этих университетов оказались ниже Бирзейта, ставшего первым палестинским университетом, который был включен в рейтинг. Учитывая, какую борьбу каждый день приходится вести палестинцам, просто за выживание своей нации, такой рейтинг для университета нельзя недооценивать.

Рейтинги были опубликованы Quacquarelli Symonds (QS), британской компанией, специализирующейся на сборе и анализе данных о высшем образовании. QS оценил университеты на основании шести показателей, включая индекс академической репутации ВУЗа, индекс репутации ВУЗа среди работодателей, соотношение профессорско-преподавательского состава ВУЗа и численности обучающихся, индекс цитирования научных работ преподавательского состава ВУЗа по отношению к численности преподавательского состава, доля иностранных преподавателей ВУЗа по отношению к общей численности преподавательского состава, доля иностранных студентов по отношению к общей численности обучающихся в ВУЗе.

Президент Бирзейтского университета Абдуллатиф Абухиджлех поздравил сообщество университета с достижением и аплодировал усилиям по его отличию. Ханан Ашрави, член исполнительного комитета Организации освобождения Палестины (ООП) и попечительского совета Бирзейта, добавил: «Это признание [...] является отражением эффективности, превосходства и творчества палестинцев и наших национальных университетов. Это своеобразное достижение также подчеркивает академическую историю Университета Бирзейта и представляет собой успех всей палестинской нации».

Расположенный к северу от города Рамалла на Западном берегу, университет сталкивался с неоднократными репрессиями со стороны израильских оккупационных сил. В марте переодетые израильские солдаты напали и похитили лидера студенческого совета Бирзейта Омара аль-Кисвани. Они вошли в кампус университета под видом журналистов — иллюстрация того, как «оплот демократии и западной цивилизации на Ближнем Востоке» относится к автономии университетов, важнейших институтов западного общества. Аль-Кисвани содержался в израильском центре заключения «Аль-Москобия», и его содержание под стражей неоднократно продлевалось. В заявлении Бирзейт сказал, что израильские оккупационные силы «систематически вторгаются в университетский городок, даже при том, что он специально защищен международным гуманитарным правом, и постоянно преследуют студентов, преподавателей и сотрудников».

Интересно, что ведущий палестинский университет был основан в 1924 году женщиной — Набией Насир — как школа для девочек из окрестных деревень. В 1930 году в школе было введено обучение как для мальчиков так и для девочек, а в 1942 году школа стала давать среднее образование. В те годы, подобные учебные заведения назывались "колледжами". Под руководством Мусы Насира (1891 - 1971) в школе началось в 1953 году преподавание годичного курса обучения в области наук и искусства, а в 1961 году эти курсы стали двухгодичными. С этого момента школа получила статус высшего учебного заведения.