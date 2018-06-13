В Иране арестованы 27 человек по обвинению в террористическом заговоре

Иран арестовал 27 членов «террористической сети», обвиняемых в организации нападений на прошлой неделе, которые должны были совпасть с месяцем Рамадан.
Спецслужбы Ирана в понедельник сообщили, что группа задумала «провести террористические операции в Тегеране и некоторых других важных городах».
«Они публиковали картинки в киберпространстве, угрожая почтенной нации Ирана местью и убийством».
Спецслужбы сообщают, что нападения должны были произойти на прошлой неделе во время празднования Ночи Кадр и в День Иерусалима, проводимого каждый год в знак солидарности с палестинцами.
Представители спецслужб добавляют, что было конфисковано большое количество оружия и боеприпасов.
«Корпус стражей исламской революции» заявил в воскресенье, что за последние дни они отбили три попытки проникновения на территорию страны террористических групп из соседнего Ирака, в результате чего несколько человек погибли.
Иран настаивает, что спонсором терроризма внутри т. н. «исламской республики» является Саудовская Аравия.