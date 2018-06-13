Экономике Израиля грозит дискриминация арабов и ультраортодоксов - ОЭСР

Высокопоставленный чиновник из базирующейся в Париже Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) д-р Питер Джарретт сказал, что экономика Израиля растет устойчивыми темпами, однако не все получают выгоду от этого роста.

В интервью газете The Marker Джарретт сказал, что экономическая ситуация в Израиле может ухудшиться из-за огромных экономических разрывов и дискриминации, особенно в отношении арабов и ультраортодоксальных евреев, что может заставить Израиль стать авторитарным государством.

ОЭСР опубликовала отчет три месяца назад со ссылкой на ряд неудач, с которыми, как ожидается, встретится Израиль из-за высокой бедности, отсутствия социальной сплоченности, провального образования, плохой инфраструктуры, отсутствия конкуренции и низкой производительности.

«Израильское общество страдает от глубоких разногласий, которые угрожают его долгосрочным хорошим финансовым результатам», - предупредил Джарретт, добавив, что Израиль сталкивается с серьезным неравенством в заработной плате и высокими показателями бедности.

«В долгосрочной перспективе это не пойдет на пользу, если только они не будут вкладывать значительные средства в образование и проводить реформы, которые позволят этим сегментам приобретать соответствующую квалификацию для выхода на рынок труда», - сказал он об инвестициях правительства в арабские и ультраортодоксальные еврейские сообщества.