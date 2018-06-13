Катар подал иск против ОАЭ в международном суде ООН

Катар на Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в Международный Суд ООН по поводу нарушений прав человека в условиях кризиса в Персидском заливе, сообщает «Аль-Джазира».

Спустя год после того как ОАЭ, Саудовская Аравия, Бахрейн и Египет иницировали воздушную, наземную и морскую блокаду против Катара, за якобы оказанную поддержку террористическим группам, Доха подала иск против Эмиратов за инициирование ряда мер, которые дискриминируют Катар и жителей страны.

Эти меры включают изгнание катарцев из ОАЭ, запрет им на въезд или проход через Эмираты, а также закрытие воздушного пространства и портов ОАЭ для Катара.

«Как подробно изложено в заявлении Катара в Международный суд, ОАЭ вели эти действия, что оказало разрушительное воздействие на права человека в отношении катарцев и жителей Катара», - заявило правительство в Дохе.

По словам Аль-Джазиры, Катар считает, что меры ОАЭ нарушают Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

В декабре прошлого года Национальный комитет по правам человека, базирующийся в Катаре, опубликовал доклад с подробным описанием ограничений свободы передвижения, выражения мнений и силового разделения семей в результате блокады.

Катар требует компенсацию для пострадавших, хотя информация о цене вопроса не указана.