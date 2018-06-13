На карте Европе появится Северная Македония

Афины и Скопье достигли «исторического соглашения» об имени бывшей югославской республик. Как сообщил во вторник македонский премьер-министр Зоран Заев, сошлись на Северной Македонии. Полное конституционное и географическое название страны будет звучать как Республика Северная Македония. Национальность — македонец, гражданство — Республики Северная Македония.

Предложение теперь должно получить одобрение на референдуме в Македонии, сказал Заев на пресс-конференции.

Соглашение открывает путь для отмены блокады Грецией членства Македонии в НАТО. «Мы полагаем, что Македония получит приглашение стать 30-м членом НАТО на саммите 12 июля», - сказал Заев.

«У меня есть хорошие новости. Некоторое время назад мы достигли соглашения с премьер-министром бывшей югославской Республики Македония по вопросу, который уже на протяжении многих лет находится в нашем сознании», - сказал премьер-министр Греции Алексис Ципрас греческому президенту Прокопису Павлопулосу во время встречи перед телекамерами ранее в тот же день.

Напомним, что спор о названии страны со столицей в Скопье длился 25 лет — все время после распада Югославии — мешая вступлению Македонии в НАТО и Евросоюз. Греция требовала изменить название страны, чтобы ее не путали с исторической греческой областью Македония.

Ну и еще. Мы напомним, что Македония это дом для очень значительной мусульманской общины. 40% населения страны — мусульмане, в основном албанцы, но также и боснийцы, торбеши, турки и цыгане. Однако, более того, согласно прогнозу авторитетного центра Пью, Македония является одной из двух стран (вторая — Нигерия), в которых ожидается к 2050 году появление мусульманского большинства. Центр Пью прогнозирует, что в 2050 году количество мусульман в стране вырастет с нынешних 40% до 56%.

Таким образом, ожидается, что в ближайшие десятилетия в Европе появится четвертая (после Албании, Косова и Боснии) страна с преимущественно мусульманским населением. И имя этой страны будет — Республика Северная Македония.