Сирийцы из Турции возвращаются домой на праздники

Тысячи сирийцев, проживающих в Турции, вернутся в деревни Алеппо с 18 мая на праздник Ид аль-Фитр, который знаменует окончание Рамадана, исламского месяца поста.

В Сирию они попадают через пропускной пункт Баб-аль-Салам, к северу от города Азаз, а также через пункт Джараблус, к северу от этого города на сирийско-турецкой границе. За последние несколько дней число людей, желающих попасть в Сирию после окончания учебного года в Турции, значительно увеличилось, достигнув ежедневно 2500-3000 человек.

По словам пресс-службы пограничного контроля, около 24 000 человек из Турции уже вошли в район, и ожидается, что в ближайшие дни их число достигнет 50 000 человек. Пункт Баб-аль-Салам, открытый 18 мая, будет оставаться открытым до 13 июня, и снова откроется для сирийцев, чтобы они могли вернуться в Турцию с 26 июня по 6 июля.

Пресс-служба сообщает, что въезд в Сирию сейчас весьма упростился, так как иммиграционный отдел в Килисе на юге Турции запустил с 15 мая веб-сайт, на котором могут зарегистрироваться сирийцы, желающие провести праздник в Сирии. Веб-сайт уведомляет их о дате, когда они могут пройти через границу.

Метод бронирования в пункте Джераблус аналогичен. Департамент иммиграции Газиантепа также запустил веб-сайт с 22 мая, чтобы позволить сирийцам, проживающим в Турции, забронировать дату, в которую они могут пересечь границу.

Мухаммад Абу Шарфу, главный супервизор пункта Джараблус, рассказал в интервью Al-Monitor: «Сирийцы начали входить через пункт 23 мая и будут продолжать идти до 13 июня. Они смогут вернуться в Турцию с 26 июня по 14 сентября. Обратный вход разрешается только держателям карты временной защиты [kemalak], предоставленной Департаментом Турции по вопросам чрезвычайных ситуаций».

Он добавил: «Турция не позволит тем, у кого есть [только] туристическая или рабочая виза, или тем, кто натурализован, пройти через переходы в Джераблусе или Баб-аль-Саламе».

По его оценкам, около 8 000 сирийцев прошли через пункт в Джараблусе, и их число, как ожидается, достигнет 20 000 человек.

На переходе Баб аль-Салама были приняты меры для организации этого процесса. Автобусы, в которых размещается по 50 пассажиров, перевозят людей с турецкой стороны на сирийскую, где их имена регистрируются, а документы штампуются. Автобусы затем перевозят пассажиров до остановки около Азаза, где они могут найти транспортные средства, чтобы добраться до места назначения.

По словам сирийцев, хотя ждать на границе приходится долго (более двух часов), в целом процесс проходит достаточно гладко.

Наблюдатели отмечают, что число сирийцев, возвращающихся домой, чтобы провести праздники с родными, увеличилось по сравнению с прошлым годом. Возможной причиной этому является улучшенная ситуация с безопасностью в районе проведения операции «Щит Евфрата» - теперь этот район контролируется Сирийской Свободной армией при поддержке Турции. Возможно, считают наблюдатели, эта ситуация побудит некоторые семьи вернуться и остаться в Сирии. В любом случае, власти по обе стороны границы заинтересованы в том, чтобы узнать, сколько семей действительно вернулось в Турцию после Ида. Это может быть важным показателем безопасности.

Al-Monitor отмечает, что многие сирийцы едут в праздничный отпуск с намерением там остаться, поскольку район сейчас безопасен, а в Турции они сталкиваются с высокой стоимостью проживания и малыми возможностями для трудоустройства.

Всего на турецко-сирийской границе для сирийцев, желающих провести Ид в Сирии, открыты три перехода. Помимо Джараблуса и Баба аль-Саламы в северной сельской местности Алеппо, перевал Баб аль-Хава в мухафазе Идлиб уже встретил тысячи сирийцев, едущих из Турции на праздник, и их численность, как ожидается, достигнет 25 000 человек.