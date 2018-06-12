Саудовская Аравия осуждает планы Израиля по расширению поселений

Саудовская Аравия осудила планы Израиля по созданию 2070 новых поселенческих блоков на оккупированном Западном берегу и в Иерусалиме.

Это произошло во время заседания Совета министров Саудовской Аравии под председательством короля Салмана бин Абдуль-Азиза, состоявшегося в прошлый вторник во дворце Аль-Сафа в городе Мекка, сообщает официальное информационное Агентство Саудовской Аравии (СПА).

Саудовский кабинет осудил одобрение израильскими властями строительства новых поселений на оккупированных территориях.

Совет министров объявил эту акцию отражением продолжающейся агрессии Израиля и нарушений прав палестинского народа, а также нарушением соответствующих резолюций международного права.

В конце прошлого месяца Палестинская администрация подала жалобу в Международный уголовный суд (МУС) с требованием, чтобы Тель-Авив был привлечен к ответственности за совершение военных преступлений против палестинцев в результате своей политики расширения поселений.

Расширение израильских поселений на оккупированных палестинских территориях является одним из основных препятствий на пути возобновления израильско-палестинских переговоров, которые застопорились несколько лет назад.