Германия выдала ордер на арест главного асадитского палача

Германия выдала ордер на арест печально знаменитого главы сирийского Управления разведки ВВС Джамиля Хассана, которого разыскивает Берлин за военные преступления и преступления против человечности.

Хассан - ключевой помощник сирийского диктатора Башара Асада - контролирует наиболее опасное разведывательное управление режима, которое, как считается, несет ответственность за пытки и убийства десятков тысяч мирных жителей.

По словам Der Spiegel, главный федеральный прокурор Германии Питер Франк издал ордер на арест Хассана в пятницу из-за предполагаемой роли «разведчика» в систематических изнасилованиях, пытках и убийствах тысяч сирийцев.

Адвокат и активист Анвар аль-Банни помог Франку составить уголовную жалобу, используя интервью с сирийцами, которые сейчас живут в Германии.

Команда обвинения использовала также более тысячи ужасающих изображений, привезенных контрабандой из Сирии бывшим фотографом в пыточном центре режима, известном как «Цезарь».

После долгой кампании, которая собирала доказательства жестокости сирийского режима, Банни сказал, что ордер на арест Хассана - это всего лишь начало преследования ключевых фигур асадитского режима.

«Это победа правосудия. Это победа немецкой системы правосудия», - сказал Банни.

«Это также победа сирийцев, чья вера в справедливость будет восстановлена. Мы можем только надеяться, что следующий ордер на арест будет и для Асада».

Хассан с 2009 года является главой Управления разведки ВВС, самого страшного орудия жестокого контроля режима.

Он является близким помощником Башара Асада, а также его отца Хафеза, который умер в 2000 году.

Считается, что десятки тысяч сирийцев погибли в подземельях режима от пыток, голода, болезней и массовых казней.

Немецкие чиновники говорят, что не ожидают скорейшей поимки Хассана, но в конечном счете этот человек окажется за решеткой.

Немецкие официальные лица заявили, что они не ожидали вскоре заподозрить Хассана, но в конечном итоге он окажется за решеткой.

«Мы не забудем о нем. Мы хотим получить этого человека», - сказал чиновник изданию Der Spiegel.