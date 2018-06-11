Суицид в Харам аш-Шариф

Паломник из Франции, имя которого не называется, спрыгнул с крыши Великой мечети в Мекке и скончался на месте, сообщает агентство Saudi Press Agency (СПА) со ссылкой на местную полицию. Предполагаемое видео инцидента было опубликовано турецкой газетой Daily Sabah.

По словам СПА, человек покончил с самой в Великой мечети в пятницу вечером. Его тело немедленно отправили в местную больницу, а расследование инцидента и мотивы мужчины продолжаются. Не было сообщений о каких-либо других людях, получивших ранения.

На кадрах, опубликованных Daily Sabah, видно, как тело человека падает в толпу паломников буквально в нескольких метрах от Каабы. Толпа отскочила от места, когда человек упал.

Передаются несколько различных сообщений о том, кем был человек, но представитель Франции подтвердил, что погибший паломник был французским гражданином. Сообщается также, что он страдал от острой формы депрессии.

Случившееся, к сожалению, не первый раз, когда люди пытаются покончить с жизнью в пределах Великой мечети в Мекке, и не в первый раз, когда они пытаются сделать это во время священного месяца Рамадан. В прошлом году саудовский мужчина был схвачен полицией при попытке совершить самосожжение около Каабы.