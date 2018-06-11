Ингушетию накрыл террор силовиков

На этой неделе в Ингушетии прошли две спецоперации в городе Назрань и одно похищение в селе Долаково в Назрановском районе.

Обе спецоперации поражают своим цинизмом и жестокостью, к которой, казалось бы, на Кавказе уже все привыкли.

На окраине города Назрань в 5 утра был заблокирован частный дом отставного полковника МВД, в котором помимо главы семьи были жена, две дочери и два сына, один из которых инвалид.

Жертва матери

По словам очевидцев, во двор семьи Оздоевых вошли несколько силовиков, которые начали имитацию перестрелки из дома. Спустя некоторое время, силовики потребовали от жильцов выйти из дома. Из дома вышел отец семейства и его дочери, в доме остались мать и двое сыновей. Мать двух парней отказывалась выходить из дома в надежде, что силовики не посмеют начать спецоперацию. В ответ на призыв выйти из дома, пожилая женщина кричала, что если она выйдет из дома, то силовики убьют её сыновей. Оставаясь со своими сыновьями до последнего, женщина погибла вместе с ними, в ходе обстрела и тарана дом был подвергнут сильному разрушению.

Во время спецоперации к дому прибежал двоюродный брат заблокированных в доме парней, который возмущался проведением спецоперации, за что был задержан и увезён в отделение полиции.

О спецоперации силовики поначалу отрапортовали о том, что один из боевиков сдался (по-видимому, они так назвали отца семейства), а также, что в ходе спецоперации были убиты двое боевиков (получается, инвалид-астматик тоже в их понимании был террористом) и одна сообщница (такой формулировкой, по-видимому, назвали пожилую мать убитых братьев).

По рассказам соседей, один из убитых братьев был инвалидом и болел астмой, почти не выходил из дома и нуждался в постоянном наблюдении и уходе, в чём ему и помогал его родной брат. Основания подозревать убитых в противозаконной активности или симпатии к террористическим организациям у знакомых и соседей семьи не было.

По словам местных блогеров, своей неприкрытой инсценировкой и жестокостью эта история вызвала шок и возмущение во всей Ингушетии.

В этот же день, в Назрани прошла другая спецоперация, начавшаяся немногим раньше во дворе доме Ибрагима Алиева. По сообщению двоюродного брата заблокированного в доме Алиева Султана, на спецоперацию из служебной военно-транспортной техники были пригнаны Урал, Камаз, БТР, УАЗ. Всё это - для задержания одного человека.

Поначалу силовики выгнали из дома жену Ибрагима, но оставили в доме детей. Женщина умоляла правоохранителей в масках разрешить ей вывести из дома детей, но ей отказывали в грубой форме и угрожали, всё это время дети находились в состоянии истерики. Взять с собой детей женщине разрешили лишь через час.

Обыск в доме силовики провели с участием двух понятых, которые являлись военнослужащими. В присутствии жены Ибрагима, силовик вынул из морозильной камеры цилиндрической формы колбу с непонятной жидкостью. На вопрос силовиков, знает ли она, что это, женщина заявила, что не знает что это, но добавила, что незадолго до прихода силовиков она доставала еду для детей и колбы в морозильной камере не было. Обыскав двор, силовики также нашли кастрюлю из которой торчали провода, а в одной из кастрюль нашли и гранату Ф-1. Прибывший на место сапёр был без специальной защиты, что не помешало ему провести изъятие СВУ, поместив её в контейнер.

Ибрагим отказывался признавать "найденные" в ходе обыска вещи своими и отказывался подписывать те бумаги, которые требовали.

После этого, Ибрагима Алиева силовики вывели из дома во двор, где связали ему руки пластиковой стяжкой, после чего группа силовиков в масках начала избивать Ибрагима. Всё это происходило в присутствии двоюродного брата, которого пропустили в оцепленную зону. В избиении участвовал и заместитель начальника УФСБ по имени Кирилл. Брат Ибрагима, Султан Алиев, потребовал прекратить избиение своего брата. Остановившись, силовики завели Ибрагима домой, но уже не впустили в дом Султана. По словам двоюродного брата Ибрагима, свою жертву силовики продолжили избивать уже дома, что было понятно по крикам Ибрагима.

Лишь спустя пол часа, от Ибрагима снова потребовали подписать бумагу. Еле двигая руками, чьи кисти на месте сжатия стяжек были почерневшими, Ибрагим подписал нужную им бумагу.

После этого, Ибрагима посадили в машину УАЗ без номеров и увезли. Поначалу силовики хотели забрать и жену Ибрагима, но на просьбу Султана учесть, что у неё четверо малолетних детей и сама она находится на последнем сроке беременности, силовики потребовали, чтобы она приехала для допроса вечером.

Другой эпизод, но уже похищения, произошел в селении Долаково Назрановского района Ингушетии, где был похищен молодой человек.

Такая резкая активизация по сравнению с долгой тишиной вызывает не только удивление, но и обеспокоенность у местных наблюдателей и активистов.

Все средства "хороши"

Учитывая, что под пресс силовиков попали те, кто вряд ли как-то причастен к террористам, понять мотивы силовиков довольно сложно, но у местных активистов и просто у жителей Ингушетии есть свои версии произошедшего.

Есть версия, что такая активизация силовиков связана с приближающимися выборами главы Ингушетии, перед которыми глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров имитирует бурную антитеррористическую деятельность. Возможно, это делается надеждой, что в Кремле всё таки назначат Евкурова на третий срок в сентябре этого года. Стоит учесть, что нынешний срок Евкурова - второй по счёту и по конституции он может избраться на третий срок лишь в двух случаях: при проведении прямых выборов, либо в случае объявления чрезвычайного положения.

Но к прямым выборам Евкуров пока что демонстрирует неприязнь.

В прошлую субботу, 2 июня, в столице РИ - Магасе прошёл митинг за проведение прямых выборов главы республики Ингушетия. По данным местных источников, в митинге приняло участие от 200 до 400 человек. Сами митингующие собрались возле недостроенной соборной мечети, чья стройка была заморожена после изъятия земли у Муфтията в пользу городской администрации. Позднее, организаторами и наиболее активным участникам митинга выписали административные протокола об организации и участии в несанкционированном митинге.

Новая акция в поддержку проведения прямых выборов прошла уже в Москве с участием видных представителей ингушской диаспоры Москвы. Представители диаспоры сделали видеообращение с требованием провести прямые выборы главы Ингушетии на основании конституционных прав.

Реакция главы Ингушетии раздражённой, он потребовал выяснить, кто был на видео, а также наказать участников видеообращения. Всё бы ничего, и можно было бы ограничиться вопросом - а каким способом Юнус-Бек Бамматгиреевич представляет себе наказание представителей ингушской диаспоры за желание провести прямые выборы в республике Ингушетия, если бы не одно НО.

По заявлению местных блогеров, всех представленных на видео представителей диаспоры хорошо знает и постпред Ингушетии в Москве Алихан Цечоев и сам глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. Представленные на видео мужчины - видные московские бизнесмены, с которыми сам Евкуров неоднократно встречался.

С другой стороны, глава Ингушетии, и без того может мобилизовать административный ресурс в случае проведения прямых выборов главы республики, по которым действующий глава получит столько % голосов, сколько посчитает нужным.

Пока что, в этой истории больше вопросов, чем ответов.

Что же до силовых акций, то выбор жертв, по сообщению местных правозащитников и экспертов, убитые и осужденные зачастую не имеют отношения к подполью, а их выбор силовиками, порой, объясняется наличием "доброжелателей". Как отмечает один из ингушских инсайдеров, в списке похищенных-убитых порой оказываются и те, кто при жизни был даже далёк от религии, вплоть до нелестных отзывов от соседей как о ведущих разгульный образ жизни, либо как о любителях наркотических веществ и спиртных напитков.

Такая "неразборчивость" по мнению инсайдера, объясняется тем, что "мишени" отбираются по доносам низкого уровня достоверности, но написанным теми, кто хочет свести личные счёты. Здесь же, таким "доброжелателям" играет на руку заинтересованность самих силовиков в статистике по выявлению террористов.

Рост политической и силовой активности в Ингушетии, по мнению наших собеседников, - надолго. Как минимум - до сентября.