В Идлибе удары российской авиации унесли жизни 38 гражданских лиц

Воздушные удары, которые, как полагают, были проведены российскими самолетами в жилом районе в северо-западной части Сирии, убили 38 гражданских лиц, заявила в пятницу Сирийская обсерватория по правам человека (СОПЧ).

Воздушные удары по району Зардана в северо-западной провинции Идлиб были нанесены вечером в четверг. Среди погибших есть пятеро детей.

«Военные самолеты, которые, вероятно, являются российскими, бомбили деревню Зардана в северном районе Идлиба в ночь, и вызвали самую высокую смертность в результате однократного нападения на регион с конца марта», - сказал Рами Абдуррахман, директор СОПЧ.

Ожидается, что число погибших увеличится, поскольку некоторые из 50 раненых в результате авиаудара находились в критическом состоянии, сказал он. Спасатели все еще ищут под обломками выживших.

Корреспондент AFP на месте происшествия утром увидел, что волонтеры, используя кран, продолжают искать тела среди обломков. Полдесятка мужчин в штатском помогали нести человека в черном мешке подальше от места удара, стершего с лица земли несколько зданий.

Корреспондент рассказал, что ночью в местную больницу попали десятки раненых, в том числе женщины, дети, пожилые люди и спасатели.

Северо-западный регион Идлиб остается крупнейшим населенным пунктом Сирии в руках повстанцев, сражающихся с режимом Асада.

В последние годы десятки тысяч бойцов и гражданских лиц бежали туда из тех частей страны, которые армия режима отбила с помощью России и Ирана.