Израиль популярен в китайских соцсетях — благодаря исламофобии

Так как в Китае заблокированы Facebook и Twitter все иностранные посольства, желающие распространять свое послание в Китае, должны обращаться к WeChat и Weibo - двум крупнейшим социальным сетям в стране. Хотя многие из иностранных миссий ежедневно сражается с вовлечением и цензурой, одна страна все таки преуспевает - по причинам, которые не льстят Китаю.

Согласно данным исследования Австралийского института стратегической политики (ASPI) по деятельности 10 иностранных посольских аккаунтов по Израилю, Израиль занимает первое место среди иностранных представителей, с самым большим числом последователей в Weibo (китайский ответ твиттеру). Более 1,9 миллиона человек подписаны на его страницу. По словам автора исследования Фергуса Райана, аккаунт посольство также отмечен четвертым количество лайков за пост, уступая лишь посольствам США, Великобритании и Японии, то есть стран, чьи культурный экспорт и экономические связи с Китаем гораздо более значительны. аналитик, специализирующийся на кибер-политике в аналитическом центре в Канберре.

Чем же объясняется такой интерес китайцев к Израилю? Шими Азар, бывший менеджер отдела социальных медиа в посольстве, рассказал китайскому государственному СМИ «Глобальные тайны», что широко освещаемый в 2014 году визит в Китай бывшего президента Израиля Шимона Переса привел к резкому увеличению числа последователей. Но более раннее исследование, приведенное в докладе Райана, отмечает, что израильское посольство еще не входило в первую десятку в 2015 году.



Другой, более вероятный толчок к популярности посольства — исламофобия. Фолловеры израильского посольства рассматривают страницу, как площадку для исламофобских комментариев.

Трехмесячное исследования показало, что наиболее популярным постом израильского посольства в Weibo было сообщение из девяти предложений, в котором говорилось о решении Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. Вторым наиболее понравившимся комментарием к этому посту был: «Раздавите рак человечества» - скорее всего, ссылка на мусульман.

Подобные комментарии можно найти в других, более свежих сообщениях от посольства. Один из пользователей пишет: «Израиль является маяком человечества, поддерживает борьбу Израиля со злыми сектами на Ближнем Востоке». Еще один комментарий, размещенный под видео, посвященном Международному женскому дню, гласит: «Явная разница с соседними арабскими странами, вы цивилизованные».

Анти-исламские настроения широко распространены в китайском интернете, где проживает около 23 миллионов мусульман. Отчеты о насилии в регионе Синьцзян, где проживает глубоко укоренившееся уйгурское население Китая, часто привлекают внимание, в то время как истории об услугах, ориентированных на мусульман, таких как поставки халяльной пищи, порождают гнев из-за «политики позитивных дискриминаций» в отношении китайских мусульманских меньшинств.

Страница израильского посольства в Weibo хранит много сомнительных комментариев, хотя цензура Китая, как известно, быстро стирает комментарии, которые считаются слишком «чувствительными» на страницах социальных медиа иностранных посольств.

Например, в начале мая комментарии к американское критике китайской «оруэлловской» политкорректности, которую посольство разместило на китайском языке 7 мая, были туд же вычищены, возможно, потому, что они поддерживали позицию США. Это заявление было издано в ответ на письмо авиационных властей Китая авиакомпаниям, с инструкциями о том, как упоминать на своих сайтах Тайвань, который, по словам Пекина, является частью «единого Китая».

Райан, например, насчитал 28 случаев цензуры по отношению к странице посольства США, за весь период исследования.

Эти посты в основном касались «чувствительных» тем, таких как Северная Корея и лидеры Китая. Однако, говорит Райан, страница израильского посольства остается относительно свободной от цензуры.

Возможно, предполагает Райан, что либо Weibo, либо админы страницы израильского посольства, работают за кулисами, чтобы показывать комментарии, которые показывают полную поддержку страны, и скрывают антиизраильские комментарии. Некоторые сообщения на самой странице говорят о том, что пользователи тоже это подозревают.

Например, под постом от 14 мая о признания Вашингтоном Иерусалима как столицы Израиля, верхние комментарии - все доброжелательные ноты поздравлений, но в дальнейшем один пользователь написал:

«Администратор просто заблокировал мой аккаунт? Он боится? Комментарий, который я только что запостил, был таким: «Израиль - источник хаоса в мире. Евреи в Соединенных Штатах безумно расплачиваются за свою страну. По логике Израиля, другие люди мира могут создать нацию в Африке, потому что все люди произошли из Африки».

Администратор ответил, что учетная запись пользователя не была заблокирована, но «возможно, это была система, отфильтровывающая ваш комментарий».

Учитывая левонационалистические корни как китайского коммунизма, так и израильского сионизма, вкупе с исламофобией, китайцы и израильтяне кажутся почти идеальными союзниками.