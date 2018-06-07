Суд ЕС признал, что однополые пары имеют право на совместное проживание в ЕС

Суд ЕС признал, что однополые пары имеют право на жительство

Верховный суд Европейского союза вынес постановление в пользу «права» румынского гомосексуалиста на то, чтобы его «муж» из США проживал с ним в Румынии.

Страна, которая не признает однополые браки, утверждала, что американец не имеет права на проживание в ЕС, лишь из-за того, что там живет его «супруг».

Но Европейский суд указал, что термин «супруг» нейтрален по признаку пола.

Адриан Коман и его американский партнер Клай Гамильтон «поженились» в Брюсселе в 2010 году.

После решения во вторник Коман сказал: «Теперь мы можем смотреть в глаза любому государственному должностному лицу в Румынии и в ЕС с уверенностью, что наши отношения одинаково ценны и в равной степени актуальны».

«Мы благодарны Европейскому суду и многим людям и учреждениям, которые поддерживали нас, и через нас, другие однополые пары в аналогичной ситуации», - сказал он, добавив: «Сегодня это человеческое достоинство».

Каково же было решение суда?

Европейский суд постановил во вторник, что государства-члены ЕС должны признавать гомосексуальные браки, заключенные в других странах ЕС, и предоставить супружеским парам одинаковые права на жительство, которыми пользуются другие семьи.

«Хотя государства-члены имеют свободу разрешать или не разрешать брак между лицами одного пола, они не могут препятствовать свободе места жительства гражданина ЕС, отказываясь предоставлять ему однополому супругу, гражданину страны, которая не является государством-членом ЕС, производное право проживания на их территории», - указал суд.

В январе старший советник суда сказал, что термин «супруг» может включать в себя - по правилам свободы проживания для граждан ЕС и членов их семей - «супругов» одного пола.

Выступая с заявлением во вторник, Коман, гражданин Румынии, сказал, что он подал это дело в конституционный суд Румынии в 2016 году после того, как страна отказалась признать его «мужа» законным супругом.

«Я работал в Европейском парламенте, и когда этот контракт закончился, я рассматривал, куда бы я мог бы отправиться вместе со своим мужем, Клаем», - сказал он, добавив, что Румыния является одним из вариантов, которые они выбрали.

Законодательство ЕС разрешает супругу из страны, не являющейся членом ЕС, присоединяться к мужу или жену в государстве-члене, где проживает европейский гражданин.

Но румынские власти отказали в просьбе о предоставлении вида на жительство для Гамильтона, заявив, что он не может быть признан супругом гражданина ЕС, поскольку румынское законодательство запрещает браки между однополыми парами.

Пара оспорила это решение, заявив, что оно носит дискриминационный характер по признаку сексуальной ориентации. После чего, конституционный суд Румынии передал дело в Европейский суд.

Случай с румынско-американской парой содомитов явно показывает, что даже если страна, член ЕС, не принимает законодательство о легализации однополых браков, ей самой практически невозможно уберечься от диктата со стороны Брюсселя, который требует уважать такие браки, если они заключены за пределами страны. А это уже вполне может стать поводом для очередного exit-а из Евросоюза.