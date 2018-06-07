Коалиция во главе с США уничтожила Ракку — Amnesty International

Международная правозащитная группа Amnesty International во вторник выпустила доклад, обвиняющий США и их союзников в том, что они мало интересовались жизнью мирных жителей во время операции по захвату сирийского города, который когда-то был де-факто столицей ИГИЛ*. Американские военные все отрицают.

Amnesty International заявила, что операция коалиции под руководством США в 2017 году по захвату Ракки унесла жизни сотен мирных жителей и превратила целые районы города в руины.

Исследователи Amnesty опросили более 100 жителей и посетили 42 коалиционных объекта в городе в течение двух недель в феврале. Они опубликовали свои выводы в отчете под названием «Война на уничтожение» (War of Annihilation), ссылаясь на выражение, используемое министром обороны США Джиммом Маттисом в преддверии кампании.

«Когда так много гражданских лиц погибают в результате нападения, что-то явно не так», - говорит Донателла Ровера, одна из исследователей Amnesty, посетивших город.

Представитель американской коалиции США Шон Райан назвал утверждения «грубыми неточностями». Он сказал, что коалиция и союзные сирийские силы организовали безопасные коридоры для выхода мирных жителей, но боевики из ИГИЛ держали их внутри города, чтобы использовать в качестве живых щитов.

«Когда у вас есть враг, который использует некомбатантов в качестве побочного урона, очень сложно, сражаясь с таким противником, полностью избежать любых потерь», - сказал Райан.

Бенджамин Уолсби, еще один следователь группы Amnesty, сказал, что коалиция должна соответствующим образом скорректировать свою стратегию.

«Если вы полагаетесь на тактику дальнего боя, такую ​​как артиллерия и авиаудары, то гражданские лица с большой вероятностью будут платить цену, и, похоже, именно это произошло в Ракке», - сказал он.

Напомним, что битва за Ракку, некогда город в 200 000 человек, разыгралась в течение четырех мучительных месяцев в 2017 году, когда коалиция во главе США оказывала поддержку Сирийским демократическим силам по захвату города.

Коалиция запустила целую волну авиаударов и артиллерийских обстрелов, пока последний из боевиков не покинул Ракку в октябре 2017 года.

Командный сержант Джон Вейн Трокселл из армии США заявил в январе, что морские пехотинцы США выпустили 30 000 артиллерийских снарядов по городу.

Когда журналисты The Associated Press посетили город в апреле, они обнаружила Ракку в руинах, а ее улицы были заполнены смрадом гниющих тел. Гражданские рабочие вытащили около 500 трупов из щебня и все еще продолжают их находить, спустя более шести месяцев после боев.

Жители жалуются, что бомбардировка коалиции была неизбирательной и требуют компенсаций. Согласно гражданскому совету Ракки, который захватил администрацию города, 65 процентов домов были уничтожены.

Все это связано, разумеется, с тем, что боевики ИГИЛ контролировали улицы и дома, и немедленная оккупация города была чревата невероятными потерями, если вообще была возможна.

В своих ежемесячных отчетах о жертвах коалиция признала ответственность за 32 смерти среди гражданского населения в Ракке в период с июня по октябрь, заявив, что по-прежнему расследует открытые дела. Райан, представитель коалиции, не смог сказать, участвовали ли официальные лица в опросе родственников погибших в рамках своих расследований.

В докладе Amnesty International говорится, что сотни гражданских лиц были убиты, а группа мониторинга Airwars заявила, что имеет доказательства 1400 смертельных случаев.

Исследователи Amnesty International призвали коалицию опубликовать данные об авиаударах и подробную информацию о процессе принятия решений по выбору целей. Они сказали, что коалиция отвергла их запросы на получение информации.

«Неважно, насколько точны ваши удары. Они точны только если за ними есть информация, а если информация не правильна, вы будете стрелять по неправильным целям», - сказал Уолсби, добавив, что тщательное расследование может послужить основанием для судебного разбирательства по военным преступлениям.

Райан сказал, что коалиция никогда не связывалась с Amnesty International.

Коалиция утверждает, что она полагалась на точное оружие и отдельные цели с наилучшей доступной информацией и что она сделала все возможное, чтобы свести к минимуму число жертв среди гражданского населения.

«Утверждения Коалиции о том, что ее точная воздушная кампания позволила ей бомбить ИГИЛ в Ракке, в то же время причиняя очень мало жертв среди гражданского населения, не выдерживает пристальной критики. На месте в Ракке мы были свидетелями уровня разрушений, не сопоставимым ни с чем, что мы видели в течение десятилетий, охватывая последствия войн» - сказала Донателла Ровера.

«Высокопоставленный американский военный чиновник сказал, что в Ракку было запущено больше артиллерийских снарядов, чем где-либо со времен Вьетнамской войны. Учитывая, что артиллерийские снаряды имеют погрешность более 100 метров, неудивительно, что результатом стали массовые жертвы среди гражданского населения», - добавляет Донателла Ровера.

«Брутальное четырехлетнее правление ИГИЛ в Ракке изобиловало военными преступлениями. Но злодеяния ИГИЛ, в том числе использование гражданских лиц в качестве живого щита, не освобождает коалицию от ее обязательства принимать все возможные меры предосторожности для сведения к минимуму ущерба для гражданских лиц. То, что сравняло с землей город, убило и ранило так много гражданских лиц, - это неоднократно использование коалицией взрывного вооружения в населенных районах, где они знали, что мирные жители оказались в ловушке».

Жертвы, отмеченные в докладе, отражают весь социально-экономический спектр города и варьируются в возрасте от однолетней девочки до уважаемого старейшины за 80 лет. Некоторые из них были вынуждены оставаться в городе, поскольку были слишком бедны, чтобы заплатить контрабандистам, чтобы вытащить их; другие остались, потому что, проработав всю свою жизнь, они боялись оставить имущество, свои дома и бизнес, - распространенная история во всех военных конфликтах.

Amnesty отмечает, что мучительные истории и огромные потери резко контрастируют с неоднократными утверждениями коалиции о том, что они приложили огромные усилия, чтобы свести к минимуму число жертв среди гражданского населения. В сентябре 2017 года, в разгар конфликта, командующий коалиции генерал-лейтенант Стивен Таунсенд писал, что «... в истории вооруженного конфликта не было более четкой воздушной кампании».

Жители Ракки, такие как выжившая после авиаудара Мунира Хашиш, рассказывают другую историю: «Те, кто остался, погибли, и те, кто пытался убежать, погибли. Мы не могли позволить себе заплатить контрабандистам; мы оказались в ловушке». Она и ее дети, в конце концов, смогли сбежать через минное поле, «пройдя через кровь тех, кто был взорван, когда они пытались убежать впереди нас».

«Я бы возложил вину на ИГИЛ за уничтожение города», - сказал Райан. «Мы освободили город Ракка. Город заслуживает большего, и мы постараемся это обеспечить».

Тем не менее, Amnesty отмечает, что эти смерти были бессмысленны даже с военной точки зрения, иллюстрируя это случаем Файада. 12 октября Мухаммад Абу Сайф Файад и 15 членов его семьи и соседей были убиты в результате авиаудара коалиции в центральном районе Харат аль-Баду, где, как известно, было много гражданских. Всего через несколько часов после бессмысленного удара, уничтожившего несколько семей, СДС и коалиция договорились о сделке с ИГИЛ, предоставив оставшимся боевикам безопасный выход из города.

«Если коалиция и их союзники из СДС в конечном итоге собирались предоставить безопасный проход и безнаказанность бойцов ИГИЛ, то какое возможное военное преимущество было в уничтожении практически целого города и убийстве стольких мирных жителей?», - спрашивает Бенджамин Уолсби, ближневосточный исследователь Amnesty International.

Самый простой и очевидный ответ — им было просто наплевать.

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