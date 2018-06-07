В Ираке пересчитают результаты недавних парламентских выборов

Парламент Ирака постановил полностью пересчитать голоса, отданные за кандидатов на недавних парламентских выборах в стране, которые привели к шоковой победе шиитского лидера Муктады аль-Садра.

Парламент страны проголосовал за ручной пересчет всех 11 миллионов избирательных бюллетеней, полученных в ходе выборов 12 мая, в качестве ответа ответа на обвинения в мошенничестве на выборах.

Депутаты также распустили независимую избирательную комиссию из девяти членов, которая контролировала процесс и заменила орган судьями.

Корреспондент Аль-Джазиры из Багдада, Чарльз Стратфорд, сказал, что несколько районов страны начали жаловались на результат уже когда только стали объявлять предварительные числа 12-13 мая.

«Жалобы были подняты рядом партий со всей страны на следующий день после голосования. Мы слышали недовольство из районов в Иракском Курдистане и преимущественно суннитских провинциях Анбар, Салах ад-Дин и Дияла» - говорит Стратфорд.

Но вчера выводы и рекомендации комитета министров одобрил сам Хайдар аль-Абади, заявивший, что на выборах присутствовали «опасные нарушения».

Аль-Абади обвинил электронные устройства подсчета голосов, используемые иракской избирательной комиссией, в том что они, по его словам, были использованы без предварительной проверки на наличие ошибок.

По данным разведывательных служб, испытания электронных машин для голосования, - из впервые использовали на иракских выборах - показали различные результаты, что, как представляется, подтверждают упреки в мошенничестве.

Теперь остается ждать, что за результаты покажет новый, ручной пересчет голосов. Напомним, что 12 мая победителем вышел избирательный альянс Муктады ас-Садра и иракских коммунистов, победив даже те иракские шиитские партии, что лидировали в войне против ИГИЛ*

Несмотря на то, что к началу избирательной кампании она казалась очевидным лидером, коалиция аль-Абади «Ан-Наср» потеряла популярность, заняв лишь третью позицию, с 42 местами в парламенте.

В тоже время успех коалиции Садра стал явным указателем на широко распространенное недовольство в стране.

Указывая на широко распространенное недовольство руководством страны, коалиция Ас-Садра «Саирун» сумела выиграть 54 из 328 мест. Коалиция обещала помочь бедным и построить школы и больницы, а также яростно выступала против любого иностранного вмешательства в Ирак - будь то Ирана или США.

Ожидается, что формирование нового правительства будет длиться месяцами, поскольку ни один альянс не получит 165 мест, необходимых для абсолютного большинства.

Пока не будет избран новый премьер-министр, Аль-Абади останется на своем посту и сохранит все свои полномочия.

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