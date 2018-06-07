НАТО отказало в членстве Катару

Надежды Катара на то, чтобы стать полноправным членом Организации Североатлантического договора (НАТО), были разбиты вчера, подрывая тем самым долгосрочные стратегические амбиции Дохи.

Отвечая на позавчерашнюю увертюру министра обороны Катара Халида бин Мухаммада аль-Аттии, который выразил желание своей страны присоединиться к военному альянсу из 29 стран, НАТО заявила, что членство в блоке зарезервировано для США и Европы (отметим в этом контексте, что таким образом принадлежность Турции к Европе для НАТО очевидна).

«Согласно статье 10-й Вашингтонского договора, только европейские страны могут стать членами НАТО», - сказал в интервью AFP сотрудник альянса. «Катар - ценный и давний партнер НАТО», - добавил чиновник.

Напомним, что выступая 6 июня, в годовщину горького дипломатического конфликта в Персидском заливе, Аль-Аттия сообщил официальному журналу министерства обороны Катара Альталайя: «Сегодня Катар стал одной из самых важных стран в регионе с точки зрения качества вооружения».

«Что касается членства, мы являемся основным союзником за пределами НАТО. (Наша) амбиция - это полное членство, так как наше партнерство с НАТО развивается, и наше видение ясное».

Он добавил, что отношения между Катаром и альянсом растут, и Доха может принять «подразделения НАТО или один из ее специализированных центров» (то есть, говоря по простому, призвал к основанию базы НАТО в Катаре).

В стремлении Катара к тому, чтобы однажды стать полноправным членом НАТО, Доха подписала ряд соглашений. Ранее в этом году Катар подписал пакт о безопасности в штаб-квартире Североатлантического союза в Брюсселе. Соглашение о безопасности обеспечивает основу для защиты обмена секретной информацией.

Насколько незначительной неудачей является отказ НАТО для блокадного Катара, по не ясна. Несмотря на влияние блокады во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ, многие в Катаре считают события прошлого года победой.

Во вторник газеты Катара были ликовали и пестрели заголовками, вроде «Торжествующий Катар остается единым!». Сообщается, что компании такси предлагали клиентам бесплатные поездки, а некоторые горячие головы в Катаре даже призвали сделать 5 июня национальным праздником. Многие считают, что блокада Катара соседями привела к фактической независимости от них и укреплению своей экономики.

Между тем, Национальный комитет по правам человека Катара (НКПЧ) опубликовал доклад, в котором утверждалось, что в прошлом году возглавляемый Саудовской Аравией альянс совершил более 4000 нарушений прав человека в отношении Катара. Катарцы подвергались произвольным арестам, им регулярно отказывали в свободе передвижения, и как минимум в одном случае отмечается насильственное исчезновение человека.