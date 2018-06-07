Турция готовится взять гнездо РПК в Кандиле

После многомесячных подготовки и продвижения в северном Ираке турецкая армия готова начать обширную операцию против штаб-квартиры РПК в горах Кандиль, дабы нанести «решающий удар» по руководству организации - сообщает Sabah.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил во вторник, что Турция полна решимости полностью искоренить терроризм со стороны страны. «Мы доберемся до источника терроризма до того, как он дойдет до нас», - сказал Эрдоган в северной провинции Зонгулдак, где он обратился к избирателям на митинге своей партии. Эрдоган сказал, что армия отправится в Кандиль и в Синджар, северо-западный регион в иракской провинции Ниневия, которая также является областью деятельности РПК с 2016 года.

Армия уже прошла около 25 километров в северном Ираке в сторону горы Кандиль, взяв под свой контроль район Брадош, и вошла в долину Баразгир, которая считается воротами в Кандиль. Кроме того, во вторник спецподразделения турецких вооруженных сил, которые участвовали в операции «Оливковая ветвь» против РПК в Африне, по сообщениям, были переброшены в Ирак, чтобы присоединиться к возможному наступлению на Кандиль. В дополнение к этому, турецкие военные недавно создали базы для танков и вертолетов в регионе. Они также установили еще одну базу для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), причем турки подчеркивают, что используют беспилотники турецкого производства.

Заместитель премьер-министра и правительственный представитель Бекир Боздаг вчера в телевизионном интервью подчеркнул, что РПК существенно потеряла способность к действиям, добавив, что при необходимости в Кандиле начнется наземное наступление. Он также подчеркнул, что борьбу с терроризмом нельзя остановить из-за предстоящих выборов 24 июня.

Гора Кандиль стала главной штаб-квартирой РПК в 90-х годах после того, как в течение многих лет она использовала долину Бекаа в Ливане. Этот район находится под формальным контролем правительства Иракского Курдистана и используется боевиками РПК для проникновения на территорию Турции и совершения нападений на турецкие блокпосты и патрули в сельских районах.

В понедельник министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил журналистам, что Турция, США, Багдад и Эрбиль (то есть, Иракский Курдистан) будут сотрудничать, когда начнется операция в Кандиле. «РПК также является врагом Эрбиля», - сказал он. Он отметил важность поддержки Багдада в этом вопросе. РПК является фактическим хозяином северно Ирака и в последние десятилетия часто подвергается нападениям со стороны турецкой армии, что иногда вызывает напряженность между турецким и иракским правительствами из-за возражений последнего о нарушении его суверенитета. Методы операций варьируются в пределах от воздушных кампаний, таких как авиаудары по убежищам РПК, до проведения обширных наземных операций.

Первая такая наземная обширная операция была проведена в мае 1983 года, когда 5000 турецких солдат пересекли границу Ирака и продвинулись на пять километров. После наземной операции на горах Кандиль и уничтожения укрытий РПК они отступили. В середине 90-х годов операции активизировались в связи с усилением нападений РПК и попыток проникновения вблизи приграничных городов, что стоило сотен жизней турецких солдат. В мае 1995 года турецкая армия запустила операцию «Сталь», в которой участвовало 35 000 человек. Более 500 боевиков РПК были убиты, а укрытия и логистика уничтожены. В ходе операции турецкая армия также изъяла 4,5 тонны наркотиков.

Обозреватель Hürriyet Абдулькадир Селви написал вчера в своей колонке, что решение о проведении военной операции в Кандиле было принято на заседании кабинета министров 27 ноября 2017 года. Позже он заявил, что премьер-министр Бинали Йылдырым обсудил операцию со своим иракским коллегой Хайдаром аль-Абади, и получил зеленый свет. После переговоров Йылдырыма последовали визиты в Багдад Хулуси Акара, начальника Генерального штаба Турции, и Хакана Фидана, главы Национального разведывательного управления Турции (MIT).

После интенсивных дипломатических усилий турецкая армия в марте начала подготовку к операции, чтобы нанести последний удар руководству РПК. Военные подразделения турецкой армии часто сталкивались с РПК во время своего марша в северном Ираке. В опубликованном вчера заявлении министерства обороны говорилось, что с момента начала операции было убито 130 боевиков. РПК также активизировала свои атаки, чтобы обуздать продвижение и деятельность вооруженных сил Турции в северном Ираке. На прошлой неделе шесть солдат были убиты в ходе трех различных нападений. В нескольких сообщениях было указано, что возможной операцией будет командовать Исмаил Метин Темел, который также командовал операцией «Оливковая ветвь».

Между тем, в самой Турции возможная операция вызвала разногласия среди политиков правящей ПСР и главной оппозиционной Республиканской народной партии.

Заместитель председателя группы РНП Озгюр Озель заявил во вторник, что правительство (хочет) использовать возможную операцию «Кандиль» для получения дополнительных голосов на предстоящих выборах, утверждая при этом, что в Кандиле нет «присутствия террористов». Боздаг опроверг утверждения Озеля, сказав, что Кандиль все еще используется в качестве штаб-квартиры РПК. Он добавил, что правительство не может принять меры «в соответствии с пониманием РНП».

Разумеется, особенную истерику устроила оппозиционная Демократическая партия народов, связь которой с РПК является общеизвестным фактом. Ряд даже оппозиционных наблюдателей заметили, что если ДПН хочет на предстоящих выборах преодолеть барьер в 10% (вовсе не факт, что ей это удастся сделать), то ей следовало бы хотя бы чуть сдержаннее в столь откровенном лоббировании ненавидимой абсолютным большинством турок РПК, чтобы завоевать голоса среди турок.

Добавим, что почти наверняка критики правы, и наступление на Кандиль связано с электоральной повесткой дня в Турции. Но в конце концов это и есть демократия — завоевывать сердца людей своими действиями. И если турецкая армия все же сможет разворошить гадюшник в Кандиле, это будет в любом случае неплохой результат.