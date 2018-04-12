Йеменские хуситы снова запустили ракету по столице Саудовской Аравии

Йеменские повстанцы хуситы запустили в среду баллистическую ракету по столице Саудовской Аравии Эр-Рияду, заявив, что ракета пролетела на более чем 800 км вглубь королевства.

Аль-Масира, телевизионная сеть хуситов, взяла на себя ответственность за нападение, заявив, что повстанцы выпустили ракету типа Буркан 2-H (типа «Скад»), в сторону министерства обороны Саудовской Аравии.

Видео, опубликованное в социальных сетях, показывает облака дыма в небе над саудовской столицей.

Шараф Лукман, спикер хуситов, сказал, что нападение произошло после того, как Салех ас-Самед - президент Высшего политического совета, который управляет столицей Йемена Саной и другими повстанческими районами - объявил о начале «года баллистических ракет».

Аль-Масира также сообщил о ракетах, выпущенных хуситами по нефтехранилищам, принадлежащим саудовскому нефтяному гиганту Арамко в провинциях Наджран и Джизан.

Между тем, саудовская коалиция, сражающаяся с хуситами в Йемене, заявила, что ее противовоздушная оборона сбила два беспилотных дрона на юге страны. Хуситы также заявляют, что они бомбили южные районы Саудовской Аравии с помощью беспилотников Касиф-1.

Саудовская Аравия обвиняет Иран в поставке частей для ракет и в предоставлении доступа хуситам к необходимым экспертным знаниям, но и хуситы и сам Тегеран эти обвинения всегда опровергают.

Согласно исследованию конфликтного вооружений (CAR), беспилотник Касиф-1 повторяет по сути иранский беспилотник Ирана Абабиль-2 и является последним видом оружия в линейке вооружений, которую Тегеран якобы отправляет хуситам.

Несмотря на свою относительно простую технологию, Касиф-1 несет 30-килограммовую боеголовку и позволяет хуситам бомбить суда в стратегическом проливе Баб-эль-Мандаб.

По словам саудовских властей, за последние три года хуситы запустили по территории КСА около 90 баллистических ракет. Впрочем, это пока что не идет ни в какое сравнение с регулярными саудовскими бомбардировками Йемена, в результате которых погибли более тысячи мирных жителей, а еще десятки тысяч были ранены.