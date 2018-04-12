Семеро бирманских солдат получили десятилетний срок за убийство 10 мусульман

Во вторник в Мьянме приговорили семь человек к 10 годам тюремного заключения и каторжных работ в качестве предполагаемых сообщников в убийстве 10 мусульман рохинджа в провинции Аракан.

Согласно сообщению, опубликованному командующим армии на официальной странице в Facebook, военнослужащие также были изгнаны из армии.

Бирманская армия (татмадав) в январе сделала редкое признание о том, что ее солдаты убили 10 сельских жителей рохинджа, которые были захвачены в плен и обвинялись в терроризме, во время повстанческих нападений в прошлом году в деревне Инн Дин на севере Аракана. Военные заявляют, что солдаты признались в совершении убийств.

В заявлении армии во вторник говорилось, что следственная группа допрашивала 21 военнослужащего, три полицейских, 13 бойцов сил безопасности, шесть гражданских служащих и шесть жителей деревни Инн Дин. В заявлении сказано, что следствие доказало, что солдаты нарушили закон, убив жителей деревни.

Бирманские силовики начали жестокие контратаки против мусульман рохинджа после того, как 25 августа боевая группа рохинджа (известная как «Армия спасения Аракана») напала на полицейские блокпосты. Так называемая «контр-террористическая операция» бирманской армии превратилась в настоящую этническую чистку, которую осудили большинство стран мира. Между тем, более 750 000 рохинджа (в основном женщин и детей) были вынуждены бежать в соседний Бангладеш.

В заявлении 18 декабря военные признали, что на окраине деревни Инн Дин в районе Маунгала в северной части Аракана была обнаружена массовая могила, содержащая 10 тел «бенгальских террористов». С тех пор местные власти и военные провели расследование, выяснившее, что так называемые «террористы» были обычными местными жителями.

По данным «Врачей без границ», с 25 августа по 24 сентября в провинции Аракан было убито не менее 9 000 человек.

В докладе, опубликованном 12 декабря 2017 года, эта гуманитарная организация сообщила, что смерть 71,7% или 6700 рохинджа была вызвана насилием. Эти цифры включают в себя 730 детей в возрасте до 5 лет.

ООН описывает рохинджа как «самую преследуемую группу в мире».