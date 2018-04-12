Судан освобождает всех политических заключенных

Президент Судана Омар аль-Башир распорядился освободить всех политических заключенных, содержащихся в стране, сообщило во вторник государственное информационное агентство SUNA.

Это решение было принято в ответ на призывы политических партий и групп, которые участвуют в продолжающемся национальном диалоге в стране, к предоставлению заключенным возможности участвовать в политическом процессе, сообщает SUNA.

Башир, который правит Суданом с 1989 года, когда он пришел к власти в результате военного переворота, заявил, что не будет участвовать в выборах, ожидаемых в 2020 году, и впервые в прошлом году назначил вице-президента.

«Освобождение политических заключенных способствует укреплению духа примирения, национального согласия и мира, созданного национальным диалогом» и является частью «шагов по подготовке постоянной конституции для страны», - говорится в заявлении SUNA.

С 2015 года Башир проводит постоянные встречи с оппозиционными и повстанческими группами под знаменем национального диалога, отчасти для прекращения давних конфликтов в воюющих регионах, таких как Дарфур.

Однако многие группы бойкотировали эту инициативу, требуя, чтобы Башир сначала отменил репрессивные законы и освободил политических заключенных.

SUNA не указывает ни количество ни имена заключенных, которых затронет это решение.

В прошлом месяце Башир распорядился об освобождении около 80 политических заключенных, спустя несколько недель после их ареста в связи с общенациональными протестами из-за роста цен на продовольствие и продолжающиеся меры экономии.

Оппозиционные группы заявляют, что около 50 политических заключенных остаются в тюрьмах, в том числе видный политик Мухаммад Мухтар аль-Хатиб, лидер коммунистической партии Судана.