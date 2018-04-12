Иордания отказалась выдать Ираку семью Саддама Хусейна

Иордания вновь отказалась экстрадировать в Ирак дочь бывшего президента Ирака Раггад Хусейн или любых других членов семьи покойного иракского лидера - сказал иракский чиновник.

Старший член кабинета премьер-министра Хайдера Аль-Абади сказал в интервью «Аль-Араби Аль-Джадид», что премьер-министр не запрашивал экстрадицию Раггад, но вопрос об этом подняли некие «должностные лица в Министерстве внутренних дел, Комиссии по подотчетности и правосудию и Силах народной мобилизации».

«Причастность дочери бывшего президента Саддама Хусейна к резне в лагере Спичера или насилию в Ираке после 2003 года не доказана, но есть те, кто обвиняет ее специально по избирательным и сектантским причинам», - пояснил он.

Он добавил, что иорданские разведчики подтвердили Ираку, что экстрадиция кого-либо из членов семьи покойного президента не возможна. Они отрицают, что Раггад или любой другой член семьи Саддама занимали какой-либо политической или военной деятельностью, которая бы вредила Ираку.

«Тот факт, что Аль-Абади не принял это дело из-за отсутствия доказательств», - сказал чиновник, - «является доказательством того, что ответ Иордании не повлияет на отношения между двумя странами».

Такое настроение разделяют далеко не все иракцы. Многие, особенно шиитские фанатики из уже упомянутых Сил народной мобилизации (Хашд Шааби), требуют крови семейства бывшего правителя Ирака. Член иракского парламента и лидер партии Национальный альянс (состоящей преимущественно из шиитов) Садык аль-Лябан сказал: «Хусейн разыскивается судебной властью Ирака по обвинению в поддержке терроризма и участии в массовых убийствах в лагере Спичера, в результате которых погибли около 1700 молодых иракцев».

Напомним, что резня в лагере Кэмп-Спичер около Тикрита случилась 12 июня 2014 года. Тогда в этом лагере (названном в честь погибшего американского пилота) находились от 4000 до 11 000 безоружных кадетов ВВС. Захватившие лагерь боевики отобрали по меньшей мере 1566 шиитов и казнили их там же. Иракское правительство обвиняет в резне боевиков ИГИЛ*, но также и членов партии социалистической партии БААС, которые продолжают вести борьбу против Багдада.

Кстати, в прошлую субботу отмечалась годовщина образования БААС, и внезапно появилась аудиозапись с якобы обращением Иззата ад-Дури – бывшего заместителя Саддама Хусейна и лидера БААС после падения режима Саддама. Однако, иракское правительство утверждает, что ад-Дури, который много лет вел войну против режима в Багдаде, был убит в 2015 году, а появившаяся запись является подделкой.

*-запрещены в РФ