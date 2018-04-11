В Британии атеистка стала главным капелланом: теперь атеизм это религия.

В Британии 28-летняя «гуманистка» Линдси ван Дейк стала первой атеисткой, возглавившей группу капелланов Национальной службы здравоохранения (НСЗ).

Ван Дейк стала «главным капелланом» в Бакингемширском отделении НСЗ, возглавив группу из трех христианских священников и двух десятков добровольцев со всех религиозных спектров.

Безусловно, такое назначение кажется совершенно нелогичным и странным. Но факты таковы, что в пост-христианской по сути Британии примерно половина пациентов в больницах не относит себя к какой-либо религии, но при этом нуждается в какой-то светской альтернативе священникам, предлагающим религиозное утешение. То есть, люди хотят поговорить о смерти, но при этом не хотят признавать Бога или загробную жизнь.

«Таймс» отмечает, что Ван Дейк получила работу, потому что она «действительно хороша в том, что она делает», и потому, что пациенты просили о нерелигиозном капеллане. Если точнее, то «пациенты попросили «эмоциональную и духовную поддержку», которая не обязательно была связана с верой ...».

Ван Дейк родилась в Нидерландах и работала как с Гуманистическим сообществом в Гарварде, так и с Гуманистами Великобритании (ранее Британская ассоциация гуманистов), где она помогала управлять своей Нерелигиозной пастырской сетью поддержки.

Фактически, она является третьим полноправным гуманистом-капелланом в НСЗ. Это число все еще является чрезвычайно низким, но, с ростом атеистов, оно почти наверняка увеличится. Самый первый гуманистический («гуманист», как, наверное, уже поняли наши читатели, это просто другой термин для безбожия) капеллан - Джейн Флинт, появился еще в 2016 году.

Нам остается лишь констатировать тот факт, что несмотря на повсеместное отрицание Бога и «организованной религии», атеисты на грани смерти все равно нуждаются в помощи некого подобия духовных наставников. А сама эта система «гуманистических» убеждений, равно как и гуманистическая пастырская помощью и капелланы, все больше несут черт вполне организованной религии, главным отличием которой от других мировых религий культ человека и отказ признавать себя религией.