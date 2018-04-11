ООН хочет, чтобы Пакистан легализовал прелюбодеяние

Достаточно неожиданно Пакистан официально «отметил» рекомендацию, сделанную в ходе третьего Универсального периодического обзора (УПО), в котором предлагается отменить законы, запрещающие супружескую измену и внебрачный секс по согласию.

Среди сотен других рекомендаций, кроме декриминализации такой деятельности, документ также предлагает обеспечить наказание для лиц, совершивших насилие в отношении прелюбодеев, и тех, кто может призывать к такому насилию, включая лидеров и членов племенных советов (джирга).

Рекомендации УПО -2017 показывают, что первая рекомендация была дана Канадой, а вторая - Чехией. «Отмечено» - ответ Пакистана - означает, что страна рассмотрит эту рекомендацию, и позже примет окончательное решение о том, принять или отклонить ее, как объясняют чиновники.

УПО был введен Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 2006 году и предусматривает уникальный процесс периодического обзора документов о правах человека всех государств-членов ООН. Этот процесс позволяет государствам количественно оценивать шаги, необходимые для улучшения ситуации с правами человека во всем мире.

В 2008 году Пакистан получил 51 рекомендацию, из которых он принял 43 и отклонил восемь. Эти восемь относятся к декриминализации диффамации и внебрачных сексуальных отношений, прекращению «злоупотребления» законами о богохульстве, проведению правовых реформ для обеспечения наказаний за «убийства чести» и отмене смертной казни.

В своем втором УПО в 2012 году Пакистан получил 167 рекомендаций, из которых он принял 126, «отметил» 34 и отклонил семь.

В рекомендациях, отвергнутых Пакистаном, содержались предложения об отмене законов, связанных с богохульством и криминализации внебрачных сексуальных отношений, отмене смертной казни и прекращении продолжающейся военной операции в Белуджистане.

Многие либеральные правозащитники считают, что Пакистан «отмечает» эти рекомендации исключительно, чтобы сохранить для Запада свой либеральный имидж, однако в действительно не собирается ничего менять в законодательстве страны.

Между тем председатель Совета улемов Пакистана Тахир Ашрафи сказал: «Нельзя декриминализовать прелюбодеяние в Пакистане, так как это против Ислама и Конституции Пакистана. Если правительство попытается это сделать, это приведет к катастрофе».

Он сказал, что есть люди, которые прилагают усилия для того, чтобы опорочить Пакистан и Ислам.

«Любой, кто сделает это, столкнется с обвинениями в измене», - заявил он.

Председатель Совета исламской идеологии (СИИ) д-р Кыбла Аяз сказал: «Все мы шокированы, узнавая, что правительство Пакистана согласилось просто рассмотреть это, даже несмотря на то, что в Пакистане невозможно декриминализировать такие действия».

Также он сказал, что СИИ попросит правительство Пакистана изучить этот вопрос и выяснить, кто за этим стоит.