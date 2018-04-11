Палестинские артисты бойкотируют Стамбульский кинофестиваль из-за израильского спонсора

Палестинские деятели искусства приняли решение бойкотировать проходящийся сейчас Стамбульский кинофестиваль после того, как организаторы проигнорировали их призывы отказаться от спонсора, связанного с израильским правительством.

Призыв отказаться от Art Israel, ответвления израильского министерства иностранных дел, который числится среди спонсоров по «доброму сотрудничеству» Стамбульского кинофестиваля, был сделан турецким отделением движения «Бойкота, Отчуждение, Санкции» (BDS).

Продюсер фильма 2017 года «Ваджиб», совместного с палестинским производства, сказал, что команда фильма убрала свою ленту с фестиваля после того, как турецкие организаторы отказались прекратить сотрудничество с Израилем.

Оссама Баварди сказал, что вся съемочная группа отменила свои планы по участию в Стамбульском фестивале, сообщает турецкая группа BDS.

Отказ организаторов Стамбульского кинофестиваля прекратить сотрудничество с Art Israel даже после недавних кровавых событий в Газе вызвал шквал критики в адрес организаторов фестиваля, а также в сторону турецкого правительства, чье министерство культуры является основным организатором мероприятия.

Мухаммад Бакри, ведущий актер в фильме «Ваджиб», написал в письме: «Я отменяю свой визит на ваш фестиваль в результате официального сотрудничества Израиля со Стамбульским кинофестивалем, особенно после последней Черной пятницы в Газе, когда израильская армия открыла огонь по невиновным людям».

Май Одех, палестинский продюсер и режиссер, также объявила, что не будет присутствовать на панельной дискуссии в рамках Стамбульского кинофестиваля, под названием «Встречи на мосту», в связи с настоянием фестиваля на присутствии израильского спонсора.

«Я Май Одхе, продюсер / режиссер из Палестины с всей глубокой печалью отменяю свое участие в Стамбульском международном кинофестивале / «Встречах на мосту», из-за израильского спонсорства фестиваля», - написала она в Facebook.

«Я не могу поверить, что такой фестиваль будет сотрудничать с страной военных преступлений, чтобы спонсировать свой фестиваль. От имени моего коллеги в Газе Ясера Муртаджа, который два дня назад был убит израильскими военными, когда носил жилет для прессы, и от имени всех мучеников и политических заключенных, я не собираюсь участвовать в фестивале, @Istanbul International Film Festival Shame, позор вам», - добавила она.

Стамбульский кинофестиваль, который проходит уж в 37-й раз, считается одним из главных кинофестивалей Турции. Он стартовал 6 апреля и покажет 198 фильмов.

Фестиваль организован Стамбульским фондом культуры и искусств (IKSV), доверием, созданным корпорацией Eczacibasi.

Отмечается, что ситуация может оказаться сложной для президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его партии ПСР, которые стремятся представить себя в качестве сторонников палестинцев и их дела.

Единственным фильмом, связанным с Израилем, является картина израильского режиссера Сави Габизона.

Организаторы фестиваля и министерство культуры, вероятно, столкнутся с вопросами о том, почему турецкий кинофестиваль нуждается в израильском спонсоре, особенно когда отношения между Турцией и Израилем остаются крайне напряженными из-за действий Израиля против палестинцев.