Экономический кризис в Египте: Каир вынужден сокращать субсидии населению

Египет планирует сократить субсидии на топливо на четверть и почти вдвое сократить расходы на электроэнергию в течение финансового года, начинающегося в июле, но при этом также планирует немного увеличить субсидии на продукты питания, говорится в правительственном документе. Рассчитывают, что это приведет к сокращению бюджетных расходов на 2,4 миллиарда долларов США.

Сокращение субсидий для снижения давления на государственные расходы является одной из главных целей страны, поскольку она продвигает реформы, призванные оживить экономику, которая все еще не отошла от революции 2011 года. Это также является условием подписанного в 2016 году соглашения с Международным валютным фондом, который должен предоставить стране кредит в размере 12 миллиардов долларов.

В соответствии с документом Египет намерен сократить субсидии на топливо до 89,075 миллиардов египетских фунтов (5,05 миллиардов долларов США) со 120,926 миллиардов фунтов (6,83 миллиардов долларов) в 2018/19 финансовом году.

Он также уменьшит субсидии на электроэнергию почти наполовину, доведя их до 16 миллиардов египетских фунтов (0,9 миллиарда долларов) с 30 миллиардов фунтов (1,69 миллиарда), говорится в заявлении.

Прошлым летом Египет уже повысил цены на топливо и электроэнергию на 50 и 42 процента соответственно, борясь с инфляцией.

Согласно тому же документу, страна стремится увеличить субсидии на продукты питания на пять процентов, достигнув 86,175 миллиардов фунтов (4,87 миллиарда долларов) с 82,177 миллиардов фунтов (4,65 миллиарда долларов). Египет поддерживает около 68,8 миллионов граждан с помощью субсидий в размере 20,8 миллионов, которые каждый месяц предоставляют гражданам 50 фунтов (2,82 долларов США) для покупки товаров первой необходимости.

Правительство представило бюджетный проект 2018/19 в парламент в прошлом месяце и ожидает, что он будет ратифицирован до начала нового финансового года.