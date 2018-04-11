Эрдоган – Лаврову: С Африном сами разберемся

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во вторник, что Турция вернет Африн его жителям, раскритиковав тем самым недавние заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова - сообщает агентство "Анадолу".

Сергей Лавров в понедельник призвал Анкару вернуть Африн режиму Башара Асада.

«Это неправильный подход, мы очень хорошо знаем, кому мы вернем Африн», - сказал Эрдоган журналистам в парламенте.

Он сказал, что Африн будет передан его жителям «когда придет время».

«Но мы определим время», - добавил он.

Все же самое интересное в словах Эрдогана это не «когда» Турция передаст Африн, а «кому», так как это может означать, что Турция не собирается возвращать его режиму Асаду. По крайней мере, пока.