40% поселенческих могил на Западном берегу построены на частной палестинской земле

Израильское правительство не перестает сражаться с палестинской историей в Израиле / Палестине со времени создания еврейского государства в 1948 году. Даже палестинские кладбища не находятся в безопасности, так как мертвых регулярно беспокоят во имя «развития» и расширения поселений. Например, в Иерусалиме историческое кладбище Мамилла постепенно уничтожалось в течение десятилетий, чтобы уступить дорогу коммерческим проектам и так называемому «Музею толерантности» (какая ирония!). Надгробные камни на 1400-летнем кладбище Баб-аль-Рахма, также в Иерусалиме, были разрушены израильскими властями в 2016 году, чтобы обеспечить расширение национального парка. Палестинцы в Яффе в настоящее время судятся с инвестиционной компанией, чтобы защитить будущее последнего оставшегося мусульманского кладбища.

Для израильского поселенческого колониального проекта в Палестине эти древние кладбища представляют угрозу, так как они являются живым напоминанием об арабской истории региона, и противоречат сионистскому повествованию об исключительно еврейском характере страны. Чтобы реализовать свои экспансионистские идеологические цели, Израиль стирал, маргинализовал и даже присваивал себе палестинское прошлое, создавая, раскапывая и выборочно сохраняя еврейские артефакты и культурные ценности.

Израильская неправительственная организация Керем Навот наблюдает за израильской земельной политикой на оккупированных палестинских землях. Недавно организация опубликовала новое исследование по участкам израильских поселенцев, основанное на аэрофотоснимках и официальных израильских данных. Согласно выводам группы, более 40% израильских поселенческих могил на Западном берегу находятся на кладбищах, построенных на частной палестинской земле.

Многие из этих кладбищ расположены на значительном расстоянии от самих израильских колоний, а некоторые - на расстоянии в целую милю. Хотя это может показаться странным, существует целостная логика у такой активности, основанная на совпадающих религиозных и политических идеях. Как утверждает автор отчета Дор Эткес, такое размещение могил является частью «долгосрочных инвестиций» поселенцев. Согласно еврейской религиозной традиции, могилы являются «священной землей» и должны оставаться нетронутыми. Если в случае решения о создании двух государств (включая Палестинское), например, участки должны будут возвращены палестинским землевладельцам, религиозные колонисты устроят гражданские беспорядки на оккупированной земле и за ее пределами. Поселенцы хорошо знают, что израильские политики предпочитают избегать этого. Таким образом, строительство разбросанных могильных участков является страховым полисом, защищающим израильские колонии от возможной эвакуации.

Это, однако, не единственное объяснение того, как были построены эти кладбища. Кроме того, могильные участки, как представляется, продвигают более широкие колониальные проекты со стороны израильского государства. Потревожить кладбища означало бы подорвать поселенческий колониальный проект, призванный укрепить израильское господство. Действительно, как показывает исследование Керем Навот, с момента взрыва палестинской интифады в 1980-х годах количество поселений на Западном берегу значительно увеличилось. По словам историка Идит Зертал и журналиста Акивы Эльдара, этот взрыв произошел из-за того, что поселенцы и их политические сторонники в кнессете увидели будущее Израиля на оккупированных землях, которое грозило народным восстанием и последовало за «мирным процессом» в Осло. Это участие государства и инвестиции в колониальные кладбищенские проекты еще раз подтверждается тем фактом, что после первой интифады было построено четырнадцать кладбищ под эгидой колониальных властей и, таким образом, с их одобрением, будь то пассивным или активным.

Наряду со строительством поселений и произвольной экспроприацией земли, создание, раскопки и сохранение еврейских культурных объектов, включая кладбища, служат политическим оружием, предназначенным для создания еврейского характера земли на местах. В Израиле / Палестине даже мертвые служат колониальному предприятию.