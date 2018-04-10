Малолетнюю мусульманку изнасиловали и убили в индийском храме в Кашмире

Судебная экспертиза показала, что восьмилетняя девочка из общины бакарвал (кочевое мусульманское племя, проживающее в Кашмире и Афганистане), которая была убита после изнасилования, до этого содержалась в плену в течение нескольких дней под воздействием седативных средств в индуистском «девхане» (молитвенном зале), который содержится одним из обвиняемых в деревне Расана в Катуа близ Джамму - сообщили источники в Indian Express.

Анализируя пряди волос, найденные в храме полицейскими, которые занимаются расследованием этого дела, лаборатория судебно-медицинских наук в Дели провела тесты ДНК, подтвердив в своем отчете, что они принадлежат жертве, и что ей постоянно давали седативные средства.

«С этим расследование почти завершено, и мы подойдем к суду в ближайшие пару дней» - говорят представители полиции штата Джамму и Кашмир.

Согласно источникам, посмертный отчет подтвердил следы клоназепама, известного седативного средства, в теле девочки. Полиция говорит, что молитвенный зал, в котором были найдены пряди волос, содержался официальным должностным лицом в отставке Санджи Рамом (его считают «главным заговорщиком»), который входит в число восьми арестованных по делу, а также его сын Вишалом и племянник Шубхамом.

Девочка пропала около своего дома в деревне Расане 10 января, а ее тело было найдено через семь дней в лесах, окружающих деревню. Этот инцидент вызвал возмущение у жителей Кашмира и ряд протестов со стороны оппозиционных политиков и членов общины кочевников мусульман бакарвал. В результате правительство штата было вынуждено передать дело специальному отделу полиции.

Дело сразу же вызвало межобщинный конфликт. Местные индусские националисты в Катуа поддерживаются правящей партией БДП, местные представители которой (включая членом правительства штата) утверждают, что полицейские аресты несут политический характер. В тоже время мусульманские общины недовольны равнодушием, как они считают, полиции, в ответ на заявление, поданное отцом девочки сразу после ее пропажи.

Согласно источникам, расследование отдела по борьбе преступностью установило, что убийство девочки было, как утверждается, частью заговора, чтобы заставить бакарвал покинуть этот район. Рам, главный обвиняемый, возражал против покупки земли мусульманами из племени бакарвал, на окраине Расаны, деревни, в которой проживает 13 семейств браминов (представителей высшей жреческой касты индуистском общества).

Однако, дело вряд ли будет простым. В понедельник целая группа разгневанных юристов помешала отдела по борьбе с преступностью полиции Джамму и Кашмира выдвинуть обвинение против семи обвиняемых. Как только специальная следственная бригада отдела вместе с обвиняемым добрались до судебного комплекса Катуа около 16:15, адвокаты устроили демонстрацию протеста. Полицейский контингент пытался очистить путь для следователей, чтобы они могли войти в судебный комплекс, но их попытки потерпели неудачу. По словам юристов, они считают полицию политически мотивированной и ангажированной, требуя передать дело в Центральное бюро расследования (индийский аналог ФБР), который, к слову, возглавляется индускими националистами.

Как справедливо заметил бывший главный министр штата Джамму и Кашмир Омар Абдуллах:

«Позор им и их политическим хозяевам. 8-летнюю девочку изнасиловали и убили, а эти так называемые юристы не хотят увидеть справедливость».

Впрочем, как сообщили представили спецотдела полиции, обвинение все же было выдвинуто. Полицейским пришлось едва ли не тайком прокрасться поздно вечером в офис судьи, чтобы подать документы с официальным выдвижением обвинений.