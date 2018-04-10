Взрыв в афганской провинции Герат унес жизни восьмерых человек

По меньшей мере восемь человек, включая детей, были убиты, а несколько других ранены в результате взрыва в западной провинции Герат в Афганистане – сообщают правительственные источники.

По словам Джилани Фархада, представителя губернатора Герата, взрыв произошел на многолюдном рынке недалеко от мечети в районе Шинданд.

Фархад сказал, что среди убитых были две девочки и двое мальчиков. Начальник службы скорой помощи провинции сообщил агентству Pajhwok, что всего 17 человек получили ранения в результате взрыва.

Согласно первоначальной информации, взрыв был причинен бомбой с дистанционным управлением, размещенной в трехколесной коляске рикши.

Пока что ни одна из групп не взяла на себя ответственность, но афганское правительство как обычно обвиняет талибов в совершении таких действий. Однако, представители Талибан* в понедельник отвергли свою причастность.

В конце марта по меньшей мере один человек был убит, а еще семеро получили ранения, в результате взрыва около шиитской мечети в Герате. Тогда ответственность за теракт на себя взяли боевики ИГИЛ*.

Согласно американскому ежегодному докладу о потерях среди гражданского населения, в прошлом году в Афганистане было убито 3438 человек и еще 7015 человек получили ранения.

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