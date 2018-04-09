Что случилось с путиномикой? "Она утонула"

На вопрос о том, что сегодня произошло с экономикой Путина после введения новых американских санкций, можно ответить его же фразой о подводной лодке "Курск": "Она утонула".

Как минимум, начала тонуть, потому что иначе результаты сегодняшнего дня оценить трудно. Акции одной из крупнейших российских компаний "Русал" обвалились на 50%, "Сбербанка" - на 20%. Остальные крупнейшие российские компании понесли сопоставимые потери, в результате которых, по подсчетам Forbes, состояние 50 богатейших нуворишей путинской России за один день сократилось почти на 12 миллиардов долларов.

Рубль рухнул до уровня 2016 года до позиции 60 рублей за 1 американской доллар и 74 рубля за 1 евро.

Глава "Русала" Олег Дерипаска уже заявил о возможности технического дефолта по кредитным обязательствам, а другие российские олигархи объявили о выходе из стратегических зарубежных активов, как например, Виктор Вексельберг в отношении швейцарского машиностроительном концерне Sulzer.

Видные деятели режима вроде Вячеслава Володина и Аркадия Дворковича заявили о необходимости государству компенсировать потери российских олигархов. За чей счет, догадайтесь сами или "денег нет, но вы держитесь".

Эту фразу россиянам, которые, кто своей активной поддержкой, кто своей пассивностью и безразличием обеспечивает существование этого режима, теперь, похоже, придется слышать все чаще.

Напомним, что новые санкции в отношении экономического истеблишмента РФ были введены после того, как животное Асад, как его назвал американский президент, убил в очередной химической атаке в Сирии порядка 100 человека, после чего глава Белого дома пообещал, что поддерживающие его Путин и Россия заплатят за это "высокую цену". В ответ на это кремлевский рупор Дмитрий Песков назвал санкции в наказание за уничтожение людей "попранием норм всего и вся". Комментарии в данном случае, как говорится, излишни.