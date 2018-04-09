В Саудовской Аравии впервые прошел чемпионат по карточной игре

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошел первый в истории страны турнир по карточной игре.

Тысячи саудовцев собрались в первый день чемпионата по карточной игре балут в прошлую среду. Многие комментаторы поспешили обвинить саудовские власти в содействии азартным играм, однако, это не столь очевидно. По словам организаторов, элементы азарта отсутствую в игре, зато предлагается общий приз в размере одного миллиона саудовских риалов (270 000 долларов США) для лучших четырех команд.

Четырехдневное мероприятие, организованное специальным органом по досугу и развлечениям, насчитывало более 12 000 игроков. Среди них были даже такие неожиданные участники, как шейх Адель аль-Кальбани, бывший имам Заповедной мечети в Мекке (Масджид аль-Харам). Наблюдатели считают, что его присутствие должно было ослабить критику со стороны ультраконсерваторов.

«К сожалению, я не знаю, как играть в балут, но я желаю всем удачи, и я надеюсь, что здесь есть хорошее спортивное мастерство», - сказал Кальбани игрокам.

Балут - это карточная игра, которая широко популярна в Персидском заливе, особенно в Саудовской Аравии. В игре друг против друга играют две команды по два человека. Игра берет начало во французской игре Belote, и как говорят, чем-то похожа на покер. Считается, что игра весьма интеллектуальна.

Турнир является частью усилий саудовских властей по развитию спортивных и развлекательных программ. В феврале власти Саудовской Аравии объявили, что в 2018 году будет проведено более 5000 фестивалей и концертов, что в два раза больше, чем в прошлом году.

Мы не будем обсуждать дозволенность игры с точки зрения фикха (исламского права) – судя по всему, многие ученые говорят о запретности (или как минимум нежелательности) играть в карточные игры (также как шахматы), даже если в них отсутствует элемент азарта. Также не будем злорадствовать, как делают многие комментаторы, дескать, смотрите, как «ваххабитская Саудия» опустилась до чемпионатов по картишкам. Лишь заметим следующее: у саудовских властей сейчас стоит весьма нетривиальная задача – как организовать досуг для растущего урбанизированного населения, предельно подключенного к миру через соцсети. Задача эта далеко не простая, а важность ее сложно переоценить. И возможно, что карточная игра без азартных ставок здесь не самая плохая альтернатива.