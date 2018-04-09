Ясер Муртаджа: палестинский журналист, убитый израильтянами

Журналист из Газы Ясер Муртаджа стал десятым палестинцем, которого убили израильские оккупационные силы после расстрела 6 апреля. Муртаджа освещал протесты второй пятницы в рамках запланированной шестинедельной акции протеста вблизи восточной границы сектора Газа.

Израильский снайпер застрелил Муртаджу в живот, несмотря на то, что он был в куртке с надписью «Press» (Пресса) на ней.

30-летний Муртаджа был мужем и отцом одного ребенка, а свою жизнь он посвятил рассказу о том, что значит жить в Газе. Всегда неразлучный со своей камерой, он пытался рассказать истории палестинцев, которые прожили годы израильско-египетской блокады и израильских карательных операций в Газе. Он также был оператором для многих документальных фильмов о Газе, например, для фильма Аль-Джазиры «Газа: выживание Шуджайи» - о маленькой девочке, которая была вытащена из-под обломков ее дома во время израильского наступления на сектор Газа летом 2014 года. Большая часть семьи девочки была убита, а Муртаджа вместе с медиком по имени Алаа Абу Шуйер установил тесные отношения с ребенком, чтобы помочь ей пройти через ее травму.

Люди, которые его знали, включая жителей и коллег из Газы, описывают Муртаджа как человека с заразительной улыбкой; его аккаунты в социальных сетях полны фотографий с ранеными сияющими детьми.

В свои последние минуты убитый журналист фотографировал демонстрантов возле пограничного ограждения к востоку от Хан-Юниса.

После выстрела Муртаджа был доставлен в больницу Хан-Юниса «Насер». Ему совершили операцию, но спасти уже не сумели.

Прошедшая пятница была кровавым днем ​​для журналистов в Газе. Помимо Ясира, еще шесть других журналистов были ранены израильскими солдатами в ходе освещения протестов.

Палестинский журналистский синдикат отдал дань уважения Муртадже и назвал стрельбу по семи журналистам как «решимость израильской армии продолжать преднамеренные преступления против палестинских журналистов».

Муртаджа много писал о путешествиях. Он был одним из тех молодых людей, что никогда не покидали Газу, ставшую ловушкой для двух миллионов людей.

Под фотографией порта Газы, сделанной его дроном, он написал следующие слова: «Надеюсь, что день, когда я смогу сделать это фото, когда я нахожусь в небе, а не на земле, настанет! Меня зовут Ясер, Мне 30 лет, я живу в городе Газа, и я никогда раньше в жизни не путешествовал».

Ясер воплотил в своей жизни историю целого поколения палестинцев в Газе, чьи надежды кажутся простыми: они мечтают жить нормальной жизнью, как и все остальные.

Они мечтают о том, чтобы путешествовать за пределы сектора Газа, места, давшего им все, что они знают об этом мире.