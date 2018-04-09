Огромный танкер врезался в исторический особняк на берегу Босфора

Массивный танкер врезался в исторический особняк на берегу пролива Босфор в Стамбуле после того, как его рулевое оборудование заклинило. Инцидент ненадолго приостановил движение в проливе в обоих направлениях.

Танкер Vitaspirit шел под мальтийским флагом, как сообщается, из Саудовской Аравии в Россию (другой источник сообщает, что судно шло из Египта в Украину). Инцидент случился под вторым стамбульским мостом султана Мехмета Фатиха, на азиатском берегу Босфора, в месте, где находится множество исторических зданий. Судно врезалось в одно из них – особняк Хекимбаши Салиха Эфенди, построенный в 18 веке. Сейчас это здание используется для приема свадеб и прочих праздничных торжеств.

У здания почти полностью уничтожены крыша и верхние этажи, но людских жертв к счастью нет.

По словам экспертов, турецкие проливы являются одними из самых опасных водных путей в мире. Более 50 000 судов, включая танкеры с легковоспламеняющейся нефтью, ежегодно проходят через Босфор, S-образный канал с резкими поворотами и изменяющимися течениями, которые создают проблемы для судов и моряков. Самая смертельная авария произошла, когда румынский танкер и греческий грузовой корабль столкнулись и взорвались в ноябре 1979 года, в результате чего погибло 42 члена экипажа на румынском танкере. Последняя крупная авария в проливе произошла в 2003 году, когда судно под грузинским флагом село на мель, что привело к разливу 480 тонн нефти. По мнению многих турецких наблюдателей инцидент на Босфоре должен стать еще одним стимулом к строительству так называемого Стамбульского канала – искусственного пролива, который должен будет соединить Черном и Мраморное моря, чтобы разгрузить Босфор.