Расстрелянный выпускной: 101 ребёнок убит

В среду 4 апреля в деревне Daftani в уезде Dasht-e-Arch (провинция Кундуз, на границе с Таджикистаном по реке Пяндж, Северный Афганистан) побывали журналисты - их буквально под собственные гарантии привезли талибы, чтобы те своими глазами увидели, что это было массовое убийство детей на празднике выпускников школы хафизов, а не "точечная операция по ликвидации боевиков", как рапортовал Кабул.

Они насчитали 101 убитого ребёнка и 150 раненых детей.

Как водится, в СМИ и соцсетях началось жонглирование цифрами.

Убитыми, в зависимости от конъюнктуры, называли от 37 до 400 детей, ранеными от нескольких десятков до 150.

Благодаря местным жителям, с которыми журналисты успели поговорить в день трагедии 2 апреля и позже, картина произошедшего такова.

В понедельник в небе над деревней появились два вертолёта. Без привычного облета они нанесли четыре удара по школе хафизов, где проходил выпускной экзамен и торжества.

Возраст выпускников и учеников школы, убитых и раненых 6-18 лет.

Раненные были развезены по трем больницам. Предъявлен лишь один список из 61 имени.

В самом селении похоронены 37 детей. Кроме них были и приезжие семьи, которые увезли своих хоронить домой. От многих остались лишь фрагменты тел.

Правительство Гани в Кабуле уверяет, что это была "охота" на важных лидеров талибов, которые якобы собирались в деревне.

Цифры по боевикам тоже разнятся. Кабул называет от 10 до 50 убитыми, от 0 до 100 раненными. Никаких статусных имен и списка талибов не названо, разве что рапортуют о "ликвидации группы из Кветы во главе с Мухаммедом".

Жители деревни Дафтани заявили, что никакого "съезда боевиков" не планировалось и не проводилось.

Торжества были так организованы, что на большой открытой площадке возле мечети разместились гости, в первых рядах сидели ученики, а под большим шатром разместились лауреаты конкурса.

Летчики не могли не видеть это собрание и не могли его не идентифицировать, собрание никак не походило на "слет талибов". Однако удар по людям они нанесли.

Кстати, и по собравшимся на торжество цифры в СМИ разнятся: говорят о том, что людей было от 200 до 1700.



Негодование высказал даже многолетний ставленник США бывший президент Карзай.

Но Кабул упорствует, что имел данные о боевиках.

В ноябре 2016 в провинции Кундуз американцы нанесли удар по мирным жителям, убив 36 человек. Тогда они признали 33 жертвы, настаивая на том, что убивали "талибов".

17-18 марта 2018 года американцы совершили еще два удара по людям в двух провинциях, включая Кундуз, убили более двух десятков человек - и тоже упорствовали, что целью были "талибы".

И вот теперь уже сами афганцы совершили налет на детский праздник, все так же настаивая, что целились в боевиков.

В подтверждение этой версии спецслужбы (чьи?) запустили видео с беспилотника. На видео некие люди якобы с оружием якобы в этом селении. Однако местность на видео не похожа на эту деревню, да и выглядит все это неубедительно для принесения в жертву сотни детей.

Тем не менее Кабул настаивает, что операция оправдана. Хотя и обещает вместе с ООН начать расследование "эпизода".

В провинции других школ нет. Нет больниц. Нет вообще ничего. Ни Кабул, ни оккупационные силы никакими гуманитарными тяготами не озабочены.

За 40 лет с момента советского вторжения никто так и не удосужился подсчитать потери афганцев хотя бы приблизительно.

Примечательно, что МИД РФ внезапно озаботился этим жертвоприношением, правда озвучив наименьшую цифру потерь в 60 убитых и раненных и согласившись, что целью были боевики.

Между тем, для расследования достаточно ответить лишь на два вопроса.

Во-первых, кто источник информации, что в Дафтани ожидается съезд талибов?

Во-вторых, почему эта атака была доверена афганским правительственным силам?

Получить ответы на эти вопросы гораздо легче, чем посчитать убитых детей, их могилки и горы детской обуви возле мечети.