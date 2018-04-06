Полиция Нью-Йорка прекратит слежку за мусульманами и выплатит убытки

Департамент полиции Нью-Йорка согласился не проводить наблюдения, основываясь на религии или этнической принадлежности, в рамках сделки по урегулированию претензий, за то, что он незаконно следил за мусульманами после терактов 11 сентября.

Соглашение, объявленное в четверг городом и мусульманской общиной, также требует, чтобы город заплатил 75 000 долларов США за ущерб и почти 1 миллион долларов в виде судебных издержек. Оно также гарантирует, что наблюдение в Нью-Джерси будет следовать правилам, определенным в другом важном комплексе гражданских прав.

Директор по правовым вопросам Центра конституционных прав Бахер Азми говорит, что сделка все более и более защищает мусульманское сообщество.

Соглашение разрешило дело 2012 года в Ньюарке, штат Нью-Джерси, после того, как The Associated Press рассказала о том, как полиция Нью-Йорка проникала в мусульманские студенческие группы и отправляла информаторов в мечети, чтобы, якобы, попытаться предотвратить террористические атаки.