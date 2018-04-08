Салман Север арестован в Армении и может быть выдан России

31 марта на территории Армении был арестован гражданин Украины Богдан Калюсский, более известный под своим родным именем как Максим Байдак, а в исламской среде как Салман Север.

27 марта 2018 он прибыл в аэропорт Еревана, пройдя пограничный контроль Украины и Армении, то есть, прошел проверку, и документ, удостоверяющий его личность, посчитали законным. 30 марта он должен был вернуться в Киев и снова прошел все проверки, однако, в зале отлета к нему подошли сотрудники Службы национальной безопасности Армении и задержали, объявив, что он находится в международном розыске.

Перейдя в украинское гражданство, Салман Север путешествовал со своим новым паспортом по разным странам и никогда не имел паспортных проблем. Однако как показала эта ситуация и как подтвердили в своих комментариях на эту тему армянские правозащитники, нынешняя Армения является независимым государством только номинально. На деле же ее пограничная служба является сегодня филиалом российской, и поступающие в нее данные автоматически передаются в Москву, после чего армянские силовики послушно исполняют приказы российских.

В настоящий момент армянские силовики пытаются изолировать Салмана Севера от украинского консула, не допуская последнего на судебные заседания по его делу. В связи с этим консульством Украины в Армении подготовлена и передана в МИД последней соответствующая нота протеста.

Напомним в этой связи, что в России против Максима Байдака в 2013 году было возбуждено уголовное дело за одну из его публикаций в блоге, на данный момент уже почти 10-летней давности. С оценками о необоснованности обвинения в его адрес выступили Хельсинкский комитет Норвегии и российский правозащитный центр «Мемориал», считающие, что преследование является ограничением права на религиозную свободу и политические взгляды, и что Байдаку необходимо предоставить убежище в демократической стране, где он сможет свободно выражать свои религиозные убеждения и политические взгляды.

В последующем имеющий украинские корни Байдак сумел получить гражданство Украины, где и осуществлял свою правозащитную деятельность в последние годы. С Россией он не соприкасался никак, будучи фактически изгнанным из нее (эмигрировав под угрозой лишения свободы).



Тем не менее, как видно, использовав на этот раз своих армянских подчиненных, российские силовики пытаются достать правозащитника и блогера уже за пределами РФ, грубо игнорируя факт его украинского гражданства.

В этой связи Богдан Калюсский обращается к властям и общественности Украины, гражданином которой по праву является, а также международной правозащитной общественности и другим людям доброй воли с призывом не допустить его выдачу на расправу в путинскую Россию, где люди репрессируются и демонизируются за высказывание собственных взглядов.