В Малайзии временно распущена перед выборами партия Махатхира

Малайзия распорядилась о временном роспуске новой политической партии бывшего премьер-министра и автора малайзийского экономического «чуда» Махатхира Мохамада из-за отсутствия документов.

Страна готовится ко всеобщим выборам, дата которых может быть названа в любой день.

Де-регистрация является серьезным ударом для 92-летнего Махатхира, который возглавляет кампанию федерального оппозиционного альянса за отставку скандального премьер-министра Наджиба Разака.

В четверг письмо от регистрационного общества сообщило, что «Парти Прибуми Берсату Малайзия» Махатхира не уложилась в 30-дневный срок, чтобы передать документы, подтверждающие, что партия выполнила все требования регистрации.

Результатом стал временный приказ о роспуске партии. Партия Махатхира еще может обжаловать это решение, если она предоставит требуемые документы в течение 30 дней. Если же она не сможет сделать это, приказ о роспуске станет постоянным.

Решение об отмене регистрации партии Махатхира произошло за день до ожидаемого роспуска парламента Наджибом Разаком.

Ранее непобедимая коалиция Наджиба, возглавляемая его партией «Объединенная малайская национальная организация» (ОМНО), возможно, столкнется со своим самым сложным избирательным испытанием со времен получения независимости страны в 1957 году, ведь лидером оппозиции стал сам Махатхир (основатель ОМНО).

Махатхир ополчился на Наджиба после того, как в 2015 году выяснилось, что 681 миллион долларов из из государственного фонда 1Malaysia Development Berhad (1MDB) попали в личные счета его бывшего протеже.

Более шести стран расследуют предполагаемое незаконное присвоение средств, связанное с 1MDB. Наджиб пока что отрицает все возможные проступки.

Махатхир, который был премьер-министром в течение 22 лет, наладил связи с заключенным в тюрьму лидером оппозиции Анваром Ибрагимом в попытке сформировать сплоченную оппозиционную коалицию для отставки Наджиба.

Напомним, что Махатхир Мохаммад был премьер-министром Малайзии с 1981 по 2003 годы. За время его правления Малайзия превратилась из страны со слаборазвитой аграрной экономикой в одного из «азиатских тигров».

UPD: Как стало известно незадолго до публикации заметки, в пятницу премьер-министр Наджиб Раззак распустил парламент Малайзии. Выборы состоятся в течение 60 дней. Точную дату объявит на неделе избирательная комиссия.