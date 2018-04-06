Израиль использовал в Газе запрещенное оружие – правозащитники

Израильские силы использовали запрещенное на международном уровне оружие против невооруженных демонстрантов вблизи границы между Газой и Израилем, заявила палестинская правозащитная группа в четверг.

«Мы получили информацию, указывающую на использование израильскими оккупационными силами международно-запрещенного оружия - включая взрывающиеся пули - с целью причинения наибольшего количества травм», - сказал на пресс-конференции Эссам Юнис, глава независимой комиссии по правам человека.

По словам Юниса, израильская армия «преднамеренно убивала мирных жителей, целясь прямо в них, о чем свидетельствуют многочисленные травмы в верхней части тела, в частности головы, шеи и груди».

Он продолжил призывать международные правозащитные организации исполнить свои юридические и гуманитарные обязанности и работать над предотвращением продолжающихся злоупотреблений Израиля в отношении палестинских гражданских лиц.

В общей сложности 20 палестинских демонстрантов были убиты с прошлой пятницы, когда массовые митинги начались вдоль восточной границы Газы с Израилем.

По данным министерства здравоохранения Палестины, за тот же период более 1500 палестинских демонстрантов получили ранения - многие серьезные.

Митинги в прошлую пятницу открыли шестинедельную демонстрацию, которая завершится 15 мая, в 70-ю годовщину создания Израиля - события, которое у палестинцев называется «Накба» или «Катастрофа».

Демонстранты требуют, чтобы палестинским беженцам было предоставлено «право на возвращение» в их города и деревни в исторической Палестине, из которых они были изгнаны в 1948 году, чтобы освободить место для нового государства Израиль.