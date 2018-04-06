В армии Катара будут служить женщины, а срок службы продлили до одного года

Эмир Катара в четверг подписал указ о добровольной военной службе для женщин и о продлении сроков обязательной военной службы для всех призывников с трех месяцев до одного года.

Согласно сообщению Информационного агентства Катара, указ, подписанный правителем Катара шейхом Тамимом бин Хамадом аль-Тани, требует от мужчин в возрасте от 18 до 35 лет, независимо от их образования, служить в армии один год.

Согласно предыдущему законодательству, катарские мужчины, у которых есть четырехлетняя университетская степень, могут завершить военную службу в течение трех месяцев, в то время как те, кто не имеет такой степени, должны были служить в течение четырех месяцев.

В новом решении также говорится, что те, кто будет уклоняться от военной службы без уважительной причины, могут столкнуться с лишением свободы на срок от одного месяца до года или штрафом в размере от 13 700 до 82 400 долларов США.

Это решение было принято в момент весьма напряженных связей между Катаром и его соседями по Заливу, причиной чего стали тесные связи Катара с Ираном, а также обвинения в поддержке террористических групп.