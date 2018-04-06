В Бахрейне появилась первая за 50 лет постоянная база британской армии на Ближнем Востоке

Британия открыла в Бахрейне свою первую постоянную военную базу на Ближнем Востоке за более чем четыре десятилетия.

На объекте, который был открыт в четверг, разместятся около 500 военнослужащих Королевского флота, включая моряков, солдат и летчиков.

Военно-морской комплекс Джуфайр (HMS Jufair) дает Британии более широкое и постоянное присутствие в регионе, где морская безопасность гарантирует доставку нефти и других товаров из Азии в Европу. Британские официальные лица назвали ее первой постоянной британской базой к востоку от Суэцкого канала с 1971 года.

Британцы изначально основали военно-морскую базу Джуфайр в 1935 году, но уже в 1971 году этой базой завладели вооруженные силы США.

Напомним, что Бахрейн, расположенный недалеко от побережья Саудовской Аравии и к западу от своего конкурента - Ирана, также принимает у себя 5-й флот США. Присутствие американских и британских военных воспринимается властями Бахрейна как гарантия безопасности против экспансионистских амбиций шиитской оси во главе с соседним Ираном.

С другой стороны, это событие может служить подтверждением мнения тех экспертов, которые считают, что Британия сейчас активно работает над возвращением в свои прежние имперские зоны интересов, а значит, и над своего рода возрождением Британской империи.