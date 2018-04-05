Еврейские активисты приковали себя к дверям израильского консульства в Бостоне в знак протеста против убийства палестинцев

Полиция Бостона заявила во вторник об аресте восьми протестующих, которые приковали себя к дверям израильского консульства в Бостоне, в знак протеста против убийства палестинце в секторе Газа. Полиция заявляет, что они обвиняются в причинении беспорядков, нарушении спокойствия и вторжении на частную территорию.

Группа из восьми человек села около здание консульства, сковав вместе свои руки через трубы, и скандируя лозунги, призывающие положить конец насилию в Газе и израильской оккупации.

Демонстранты были членами IfNotNow, неправительственной организации, в основном состоящей из американских евреев, несогласной с политикой Израиля в Палестине.

«Израильский поворот к насилию в отношении протестующих является неизбежным результатом более чем 50 лет оккупации. Скорбя о потерянных жизнях, наше поколение настаивает на том, что бесконечная оккупация и бессмысленная потеря жизни - это далеко не путь вперед. Я не хочу, чтобы мои дети росли, видя все больше изображений израильских солдат подростков, стреляющих в палестинских демонстрантов подростков. Другой путь возможен, и мы должны бороться за него: мы можем построить мир, который обещает свободу и достоинство для всех» - сказала Шира Тиффани, одна из организаторов протеста, согласно заявлению IfNotNow.

Протест произошел после того, как 18 палестинских демонстрантов были убиты израильскими войсками вблизи границы с Газой, в самом жестоком акте насилия после войны 2014 года.